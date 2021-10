Prórroga para concluir investigación sobre muerte de Nicora

A pedido del fiscal Giovanni Grisetti, el 26 de febrero del 2022 es la nueva fecha fijada para la presentación del requerimiento conclusivo establecida por los camaristas Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez.

En ocasión de solicitar prórroga, el fiscal Giovanni Grisetti explicó que fecha inicialmente establecida para la presentación del requerimiento conclusivo era el 26 del corriente mes, pero este plazo era insuficiente para concluir todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento del caso.

En ese sentido, el agente fiscal precisa que por la excepcional complejidad del caso, entre las diligencias pendientes de realización está la conformación de una junta médica para evaluar el caso, por lo que solicita cuatro meses más para poder concluir la investigación.

Asimismo, Grisetti aclara que existen otras diligencias pendientes de realización, algunas de ellas propuestas por las partes.

“Por lo tanto, a la Unidad Fiscal le resulta insuficiente el plazo ordinario de seis meses para un caso que trae objeto de debate la supuesta mala praxis entre médico y paciente, que habría tenido como consecuencia la muerte del paciente Fernando Nicora para presentar un requerimiento conclusivo en un nuevo plazo, de conformidad al artículo 326 del CPP y las circunstancias particulares, técnicas científicas y jurídicas pertinentes(...)”,

Esta causa se tramita ante el juzgado penal de garantías a cargo del jueza Alicia Pedrozo y tiene como único procesado por homicidio culposo al médico Aurelio Espínola, propietario de la Clínica La Veró, donde el exparlamentario estuvo internado en los días previos a su muerte.

La imputación presentada por el fiscal Giovanni Grisetti da cuenta de que en la noche del 19 de agosto del año pasado Nicora ingresó a la Clínica La Veró, ubicada en Herrera 933 casi Estados Unidos, con fiebre alta y otros síntomas de covid-19.

Por indicación del mismo Espínola, el paciente -que ya recibía tratamiento ambulatorio desde el 17 de agosto del 2020- quedó internado y recibió tratamientos alternativos indicados por el galeno, quien pese a la insistencia de la esposa de Nicora, se negó a realizar prueba del covid, pues la consideró innecesaria.

Ante el agravamiento del estado de salud de Nicora, su esposa providenció su traslado al sanatorio La Costa, donde ingresó el 22 del mismo mes, pero falleció.

La imputación fue presentada el 26 de abril, pero hasta la fecha no se ha podido realizar la audiencia de imposición de medidas al galeno, a causa de las numerosas chicanas promovidas por la defensa del procesado.

La investigación revela una serie de irregularidades, como por ejemplo el hecho de que la Superintendencia de Salud informó qué clínica tenía registro y habilitación vencidos y como si fuera poco, la habilitación vencida era únicamente para consultas, no así internaciones.

Por otro lado, el médico forense del Ministerio Público Pedro Mareco confirmó que en la Clínica La Veró no se realizaron los estudios pertinentes para determinar si Nicora tenía o no covid-19, no se cumplió el protocolo establecido por el Ministerio de Salud y los procedimientos aplicados no estaban reconocidos como tratamiento médico por el Ministerio de Salud, entre otras irregularidades.