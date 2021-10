Descartan de momento una nueva suba de los precios de los combustibles

Las autoridades dieron una extensa conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Industria y Comercio este viernes en horas de la mañana en compañía de representantes del sector privado de combustibles, informó Fiona Aquino, periodista de ABC TV.

Básicamente, se anunció que los combustibles no volverán a subir en las próximas semanas. Indicaron que con las existencias actuales de reserva pueden garantizar el sostenimiento de los precios actuales hasta al menos la primera semana de noviembre.

Sin embargo, manifestaron que para ese entonces se espera que bajen los costos a nivel internacional, por lo que los precios se mantendrán así como están.

Además, indicaron que el precio del metro cúbico del diésel subió en 64% entre 2020 y 2021: de US$ 315 a US$ 518. En el caso de la nafta, el precio se incrementó en 88%: de US$ 283 a US$ 533. Esto se dio a nivel mundial por el aumento de la demanda a medida que se fue realizando la apertura de actividades luego de la cuarentena estricta por la pandemia del COVID a nivel mundial.

El precio de los carburantes, de hecho, ya subió en un promedio de G. 500 por litro en la semana del 11 de octubre en todos los emblemas del país. El lunes pasado, el gerente de la firma Terminales y Logísticas Portuarias (TLP), Robert Bosch, sostuvo que era inevitable volver a aplicar una suba por la remarcación diaria internacional del petróleo, la bajante de nuestros ríos y el aumento de los precios del flete.

En lo que va del año, los precios de los combustibles, como naftas y diésel, ya subieron en G. 1.700 por litro, mientras que el gas, en G. 3.200 por kilo.