Doña Obdulia pide investigar mensaje “de Criminalística” sobre los restos de su hijo Edelio Morínigo

La madre de Edelio manifestó que en julio pasado recibió un mensaje de texto en el teléfono de otro de sus hijos en el que una persona, quien dijo ser de Criminalística, le aseguró que se encontraron los restos de su hijo y que se los entregarían en 15 o 20 días. Como pasó el tiempo y eso no ocurrió, doña Obdulia informó al respecto a las autoridades de Antisecuestro, pero lamentó que nada se hiciera al respecto, por lo que exigió respuestas sobre estos últimos hechos.

“Yo también había pedido que se me informe sobre los dos restos humanos que se encontraron en estos últimos meses, del cual yo me enteré, no me informaron oficialmente. Exigimos que se esclarezcan estos casos y nos informen”, señaló.

Doña Obdulia dijo que informó sobre el mensaje a los agentes de Antisecuestro e Investigaciones, pero que no pudo precisarles el número desde el cual se envió el mensaje porque el teléfono de su hijo se descompuso, pero que igualmente sería puesto a disposición para una pericia y así extraer el número.

“Pido encarecidamente que si mi hijo ya falleció que me digan en dónde esta su cuerpo. No es justo que como un animal se funda en el monte. Les pido como mamá (...) Como mamá ya no aguanto, me estoy enfermando, a veces parece que ya no aguanto esta situación. Él es un ciudadano de bien, no es un criminal”, expresó en guaraní doña Obdulia.

“A veces escucho que mi hijo Edelio aplaude y llega a la casa. Siento que su alma está por acá con nosotros. Pedimos que se esclarezca el caso. Ya no estoy bien de salud”, añadió.

