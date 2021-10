Jubilados de la Caja Fiscal pueden pedir cese de los descuentos

Los beneficiarios, jubilados y pensionados de la Caja Fiscal, que autorizaron descuentos convencionales (voluntarios) sobre sus haberes a favor de entidades, tales como cooperativas, asociaciones, fundaciones, sindicatos, mutuales, círculo de las Fuerzas Públicas y otras personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, con quienes tienen obligaciones personales, conforme a la Resolución MH N° 315/2019 y sus modificaciones pueden solicitar el cese de esos descuentos, dice el comunicado.

La nota explica que para el efecto, la citada resolución en su artículo 9, inciso d) señala que la DGJP no efectuará los descuentos convencionales: “Cuando exista una nota del beneficiario revocando la autorización de descuento, de forma libre y expresa. En este caso, el beneficiario deberá presentar una nota de revocatoria ante su cooperativa o entidad, y con el sello de recibido del mismo presentar una copia ante la DGJP, la que hará efectiva a partir del mes siguiente de su presentación…”., añade.

Expresa que, no obstante, considerando el carácter sensible de las prestaciones, en los casos en que no pueda darse cumplimiento a lo señalado en la referida resolución por situaciones ajenas a la voluntad del beneficiario, este podrá comunicar la revocatoria de la autorización a su entidad, mediante un telegrama colacionado.

“A los efectos de la cesación respectiva, deberá remitir a la DGJP, a través del sistema Jubifácil, copia del telegrama con el informe de entrega correspondiente, sirviendo dicho documento como aval suficiente a los efectos de que la DGJP proceda al cese de los descuentos autorizados en su oportunidad por el beneficiario, al mes siguiente de la recepción de las documentaciones, atendiendo que dichos ajustes impactan dentro del proceso de pagos a jubilados y pensionados, los cuales deben ser gestionados conforme a los plazos que exige el calendario de pagos”, afirma la entidad.

La comunicación es atendiendo a que en redes sociales los jubilados denuncian excesivos descuentos y como consecuencia de esta situación muchos, incluso, hablan de que prácticamente no perciben nada a fin de mes.

Inversión de excedentes

La Dirección General de Jubilaciones en otro informe también da cuenta que en lo que va del año ya invirtió G. 300.000 millones (US$ 43 millones) en el mercado financiero local, que corresponden a los fondos excedentes del sector de la administración pública.

El informe señala que las inversiones fueron realizadas en bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) por G. 110.000 millones (US$ 15,9 millones), a un plazo de 1.098 días, a una tasa de interés de 4,70% anual, con pagos semestrales de intereses y pago del capital al vencimiento.

También en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) del Banco GNB y Sudameris Bank por un total de G. 190.000 millones (US$ 27 millones), con tasas del 4,75% a un plazo de 1.095 días y 5,25% a un plazo de 1.090 días, respectivamente.

La Dirección de Jubilaciones señala que tiene actualmente colocado en el mercado financiero un capital de G. 3 billones (US$ 446 millones), de las que se espera recibir en concepto de intereses G. 440.105 millones (US$ 63 millones) en los próximos tres años.

El informe expresa que continúan con el proceso gradual de diversificación de sus inversiones para generar excedentes que permitan hacer frente a los compromisos de pagos de las actuales y futuras jubilaciones y pensiones.

La Caja de Jubilaciones o Caja Fiscal al mes de setiembre acumula déficit de G. 878.171 millones (US$ 127,8 millones), que representa una diferencia del -33% entre el aporte jubilatorio y los haberes abonados.

Los sectores deficitarios son: policías, con -62% de saldo rojo; militares, con -76% y docentes, con -46%, según los datos de Hacienda. En tanto, los sectores con superávit son: empleados públicos con 71%; docentes universitarios 21%; y magistrados judiciales 19%.