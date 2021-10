¿Quién se llevará los bienes de Óscar González Daher?

González Daher estaba condenado a siete años de cárcel por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Con su deceso surgió el cuestionamiento de quién se llevará los bienes que consiguió a través de esos ilícitos que la Justicia determinó que cometió.

El abogado José Casañas Levi respondió hoy en conversación con ABC Cardinal que todo depende de si la Fiscalía investiga correctamente y toma las acciones pertinentes para solicitar el comiso de los bienes que estén a su nombre.

“El proceso no ha terminado. Ha terminado respecto a la pena que se le puede aplicar, pero no el proceso de comiso especial extensivo. Lo que no se puede hacer es tomar los bienes que están a su nombre, porque eso formaría parte de la pena”, dijo Casañas.

En manos de la Fiscalía

El Ministerio Público es el que debe impulsar las acciones para que esto sea posible y no termine en la impunidad. El exlegislador, además de manipular la Justicia a su antojo a través de jueces y fiscales cuando era presidente del JEM, estaba sindicado como supuesto usurero en la ciudad de Luque, en donde controlaba no solo la municipalidad, sino también entidades del Gobierno central, como Dinac, donde ubicó a leales.

“La comisión del delito tiene como consecuencia una pena privativa de libertad o multa. Eso se extingue, (pero) existe la figura de bienes que se hayan adquirido a consecuencia del ilícito, (eso) entra a funcionar durante el proceso lo que es el comiso; una de las modalidades es el comiso especial extensivo”, añadió Casañas.

La única forma en que no se pueda comisar los bienes de González Daher es si en la sentencia de primera instancia no se haya planteado esa figura. “Ahí no hay nada que hacer”, sostuvo.

Práctica negativa

El abogado remarcó que “es una práctica negativa” muy común del Ministerio Público no pedir el comiso de los bienes del procesado, sea cual fuere. Otra de las vías es que Procuraduría intervenga y actúe en representación del Estado. “Es una mala práctica (no solicitar primeramente congelamiento de cuentas o incautación). La Fiscalía tampoco tiene ajustada esa mecánica, como tampoco tiene ajustada la reparación civil”, manifestó.

Casañas Levi insistió en que los fiscales “deben ver dónde están estos bienes” de González Daher y remarcó que su actuación es “decisiva”, porque es la Fiscalía la que tiene la titularidad de la acción en la investigación.

Los herederos

Los herederos directos del condenado ex senador colorado OGD serían en principio los miembros de su familia inmediata: su esposa Nélida Chaves de González y sus hijos Óscar Rubén González Chaves (condenado a 8 años de cárcel por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa) y María González Chaves.

Patrimonio

En 2013, su patrimonio neto declarado fue de G. 13.152 millones, “invariable” desde 2010. En su última declaración jurada hecha pública, de 2016, afirmaba que su patrimonio neto era de G. 9.465 millones, supuestamente menor al declarado hasta entonces.

Se estima por eso que González Daher muere dueño de una incalculable fortuna que va más allá de lo declarado, con bienes y empresas a nombre de testaferros, además de estar vinculado a empresas de maletín, como la inmobiliaria Príncipe di Savoia.