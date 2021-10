Hacienda asegura pago de salario y aguinaldo

El titular de la cartera fiscal aseguró este lunes que no ve ningún inconveniente para el pago del salario y del aguinaldo a fin de año, de acuerdo con una nota de Hacienda que menciona lo declarado por el ministro en Palacio.

El año pasado cuando se presentó un escenario mucho más crítico en materia de ingresos, se cumplió en tiempo y forma, afirmó Llamosas ante la consulta de los periodistas sobre estos pagos que deben realizarse en diciembre.

Lea más: Gobierno inyecta US$ 444 millones desde hoy para salarios, aguinaldos y pensiones

En 2020 el pago de salario, aguinaldo, jubilaciones y pensiones demandó más de G. 3,1 billones (US$ 444 millones al cambio en aquel entonces) en el último mes del año, lo que benefició a un total de 567.000 personas, según los datos de la cartera.

El ministro también habló sobre las perspectivas económicas positivas, ya que los números que se tienen al término de los primeros dos trimestres dan cuenta que este año va a cerrar en torno al 4,5% de crecimiento económico.

Sostuvo que eso ayuda a que los ingresos tributarios tengan una dinámica por encima del 8% inicialmente estimado, pero que para el año que viene aún se mantienen cautos dentro de ese optimismo, atendiendo que la pandemia por covid-19 todavía no terminó.

Lea más: Funcionarios protestan contra la ley de consolidación económica

Aclaró igualmente que no se realizará ningún pago que no esté establecido en la ley de presupuesto y en la ley de consolidación económica y contención social aprobada hace unos meses. En ese contexto, indicó que en esta última ley se establecieron restricciones en cuanto al tipo de pago que puede recibir el funcionario público, por lo que no habrá ninguno de carácter extraordinario.

También mencionó que el último viernes mantuvo una reunión virtual con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para conversar sobre las perspectivas económicas y las medidas que tomó el Paraguay para hacer frente a la pandemia.

Llamosas señaló que las acciones del Gobierno fueron valoradas por la directora, lo que consideran algo relevante teniendo en cuenta la importancia del organismo internacional.