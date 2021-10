Irregularidad en refacturaciones de funcionarios de ANDE prescribe a fin de año

“La semana que viene, el asesor legal, debería analizar. Esperemos que sea rápido porque las faltas administrativas prescriben a los 12 meses desde que se tiene el conocimiento”, comentó el gerente comercial de la ANDE, Rodys Rolón, al ser consultado sobre qué hizo la empresa estatal con este informe de la Auditoría Operativa, entregada a la Gerencia Comercial y a la Dirección de Gestión Regional el 31 de diciembre del 2020.

Agregó que ahora van a analizar si la conducta que revela el informe de auditoría constituye o no una falta administrativa, y si es leve o grave. “Hicimos un análisis comercial, se subsanaron aquellos casos que eran perjudiciales a la ANDE, y se comprobó que no solo se les exoneró, sino también se les facturó por menos de lo que deberían pagar, de aquellos casos que no se compensaron, y quedó una lista de 33 (funcionarios), que es lo que estamos remitiendo a la Asesoría Legal”, añadió Rolón.

El alto funcionario agregó que esta situación requiere un análisis comercial, “porque si bien pudieron ajustarse las lecturas para ser exonerados, finalmente eso se compensó una vez que terminó el periodo de exoneración”.

En ese sentido, explicó que para la ANDE, aparentemente, no hay un perjuicio patrimonial, pero sí para el Tesoro Nacional, que pagó a la estatal por gente que no debió ser exonerada. “Para la ANDE todo se compensó cuando terminó el periodo de exoneración”, reiteró. Esto, dado que el Ministerio de Hacienda transfirió más de US$ 96 millones a la empresa estatal como pago por las subvenciones al consumo eléctrico que realizó.

Rolón añadió que, de corroborarse la irregularidad, debe verse el monto que cada funcionario debería haber pagado, ver cuánto fue lo exonerados y luego depositarlo a cuenta del Tesoro. “Esa sería la solución comercial, pero por otro lado, iría la parte de la falta administrativa”, añadió.

Entre las sanciones leves que prevé la ley en la función pública, dijo que hay cinco días de multa, que se aplica al equivalente a cinco días laborales, una sanción pecuniaria que el empleado tiene que depositar a cuenta de la ANDE. “Eso se aplica directamente, sin sumario previo”, puntualizó.

El gerente agregó que analizarán caso por caso, ya que en el sistema comercial quedan las huellas de todo lo que se hizo.

Exoneraciones y estimaciones

El gerente comercial de la ANDE recordó que el año pasado, cuando empezó la cuarentena, la ley de Emergencia previó las exoneraciones a partir del consumo de marzo, o sea la factura emitida en abril. “Pero en marzo y abril no se tomaron las lecturas, entonces muchos clientes, debiendo haber sido exonerados, no lo fueron por la acumulación de dos meses de consumo que excedían los 500 kwh. Muchos de ellos, unos 70.000, fueron corregidos promediando el consumo de los dos meses, y si se encontraba dentro de 500 kwh/mes, se les exoneró”, explicó.