La deuda pública aumentó en setiembre

La deuda aumentó en setiembre US$ 107,1 millones con respecto al mes anterior y más de US$ 1.097 millones con relación al saldo registrado en diciembre de 2020, cuando cerró en US$ 12.212,9 millones y equivalía a 33,6% del PIB.

A las instituciones componentes de la administración central le corresponden US$ 11.783,5 millones, que implica 30,6% del PIB; mientras que a las entidades descentralizadas US$ 1.526,8 millones, que equivale a 4% de PIB.

La deuda externa contraída con los organismos financieros internacionales y la emisión de bonos soberanos representa US$ 11.345 millones (85,2% del total) y la deuda interna contraída con la emisión de bonos en el mercado local, US$ 1.965,3 millones (14,8% del total).

El informe de Hacienda explica que la deuda se clasifica de la siguiente manera: US$ 7.775,9 millones en bonos del Tesoro, principalmente soberanos emitidos en el mercado internacional; US$ 5.163,9 millones vía préstamos de organismos financieros internacionales; y US$ 370,5 millones, mediante la Ley N° 5074/2013 o más conocida como “llave en mano”.

Las proyecciones realizadas por Hacienda indican que el nivel de endeudamiento llegará a fin de año a unos US$ 13.893 millones, cifra que representa el 36,1% del PIB; en tanto que en diciembre del próximo año se situará en el equivalente al 37,4% del PIB (representaría US$ 15.202,7 millones según el PIB esperado).

En el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, que está en estudio en la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, se prevé un endeudamiento por US$ 600 millones, de los cuales US$ 250 millones será vía préstamos y US$ 350 millones con la emisión de nuevos bonos del Tesoro.

Reducir el déficit fiscal

Los economistas consideran que el Gobierno debería reducir lo antes posible el déficit fiscal al tope de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, de tal manera a ir frenando el acelerado ritmo de endeudamiento que registra el país desde el gobierno de Horacio Cartes (ANR).

El déficit se cubre con deuda y es por ello que el año pasado como consecuencia de los préstamos de emergencia el ejercicio cerró con un saldo rojo de -6,1%, en el presente ejercicio se estima llegará a -4% y para el año venidero se prevé -3%, ya que el plan de convergencia al tope de déficit elaborado por Hacienda se prevé recién para 2024 cerrar en -1,5% del PIB.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, advirtió que de desbordarse el presupuesto 2022 será muy difícil reducir el déficit y no se podrá cumplir con el referido plan de convergencia. La alerta lanzada por el ministro obedece a que ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso se presentaron pedidos de aumento del gasto por más de US$ 1.000 millones, gran parte para aumentos salariales y creaciones de cargos.

La Comisión Bicameral prevé para el próximo viernes elevar su dictamen sobre el proyecto de presupuesto 2022 a consideración de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, de tal modo a que el próximo mes se inicie el debate para su aprobación. Diputados analiza primero y luego el Senado.