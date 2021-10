Cartista dice que candidatura de Hugo Velázquez mide muy bajo en Misiones

Mencionó que seguirán trabajando para fortalecer más la candidatura de Peña, ya que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez ya está haciendo también campaña política activa, de hecho, el tiempo ya lo apremia teniendo en cuenta las internas partidarias es este 2022 y las presidenciales en el 2023.

Agregó que escuchó que la candidatura del presidente de la República Mario Abdo Benítez para la presidencia del Partido Colorado, uno porque es inconstitucional, puedo ser electo, pero no podrá ejercer el cargo. “Hasta ahora no hay nada oficial, sólo se ve por los medios de comunicación, creo que finalmente el presidente no será candidato para la Junta de Gobierno”, dijo.

Por otro lado, explicó que su visita al distrito de Ayolas como en otros distritos del departamento de Misiones, es para ir fortaleciendo las candidaturas de Santiago Peña y Pedro Alliana, también para que el expresidente Horacio Cartes sea el candidato a la Junta de Gobierno, y para fortalecer su candidatura para la Gobernación de Misiones por el movimiento Honor Colorado.

Según el, cree que su liderazgo puede contribuir al desarrollo del departamento de Misiones, su experiencia política administrativa, su trayectoria como intendente municipal, presidente de seccional, puede lograr un progreso departamental importante.

“El 9 de noviembre a las 10:00 estoy entregando el cargo de intendente a Richard Castiñeira, en quien tenemos confianza que realizará una gran gestión, y yo me quedo libre para salir a caminar todos los días en la construcción del proyecto con el que pueda llegar a la gobernación en el 2023″, expresó Flores.