Director paraguayo de Itaipú confirma que Brasil quiere bajar la tarifa, pero dice que “nada está cerrado”

“(La reducción de la tarifa) no figura en el orden del día (de la reunión del Consejo el viernes), no se va a tratar, no está definido siquiera, todavía está a nivel técnico (...) Jamás vamos a hacer nada a espaldas ni a escondidas, este es un proceso muy serio que se está llevando a cabo”, manifestó el director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, tras la denuncia pública hecha por los opositores esta mañana sobre una supuesta “traición a la patria” que se está gestando.

Aseguró que no es cierto que el viernes “se entrega” Itaipú y dijo que quienes leyeron el comunicado en la conferencia de prensa “mienten” y buscan tergiversar y utilizar a la entidad binacional políticamente. “Yo creo que esa gente que quiere buscar un beneficio personal está perjudicando los intereses del país, está asumiendo cuestiones que no son ciertas, está engañando a la ciudadanía, está predisponiendo a la opinión pública, está mintiendo a la gente y eso es muy grave, creo que eso tampoco es hacer patria”, acusó.

Brasil siempre quiso bajar la tarifa

En otro momento, hizo énfasis en que las negociaciones siguen llevándose a cabo en el ámbito técnico y admitió que Brasil siempre quiso bajar la tarifa de la electricidad producida. “Eso no es un secreto”, agregó, pero añadió que nada está cerrado y que se sigue debatiendo al respecto.

“Brasil todavía no tiene una línea bien definida”, aseguró, aunque luego dijo que el gobierno del vecino país siempre habló de llegar al precio de 19 a 20/kW mes. Cabe recordar que la tarifa actual es de 22,60/kW mes.

En ese sentido, dijo que la postura de Paraguay ni siquiera está definida. “Nosotros tenemos tres alternativas: máxima, intermedia y mínima. Se sigue discutiendo”, consideró en contacto con ABC Cardinal.

Así también, refirió que “tenemos hasta fin de año para fijar la tarifa. Brasil siempre tiene intereses de que baje la tarifa, pero no hay una postura única, se sigue negociando y conversando. No está cerrado aún el proceso”, recalcó.

