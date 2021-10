Anticovid: mantienen numeración de cédula pese a que vacunatorios están vacíos

La vacunación anticovid llegó a la fecha a 2.915.601 personas que ya recibieron su primera vacuna, en tanto que de esta cifra, 2.351.214 ya completaron su esquema de inmunización según anunció hoy -en conferencia de prensa- el doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

El médico insistió en la necesidad de inmunizarse, más ahora que se observa nuevamente un repunte en el número de contagios, hospitalizaciones y muertes, que afecta principalmente a la población no inmunizada.

No obstante, pese a la insistencia del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), que resalta que la vacunación es necesaria, tanto en Asunción como en otros vacunatorios del interior la innecesaria burocracia empleada por la cartera sanitaria es la queja frecuente por parte de quienes buscan dosificarse contra el covid-19.

Ajustarse a la terminación de cédula para acceder las segundas y terceras dosis, es uno de los protocolos sobrantes e innecesarios aplicados por Salud Pública, ya que los vacunatorios habilitados se ven prácticamente vacíos durante la mayor parte del día.

No obstante, quienes acuden a los centros de inmunización sin tomar en cuenta este requisito para la aplicación de segundas y terceras dosis, son rechazados, lo que genera no solo pérdida de tiempo, si no también la molestia de los interesados, muchos de los cuales incluso desisten de inocularse y ya no regresan en la fecha asignada.

Sobre este punto el director del PAI refirió que “la terminación de cédula es un inconveniente en algunos sectores”, pero pese a asumirlo, el doctor Castro se excusó diciendo que el requisito es necesario para mantener el orden en los vacunatorios.

“Siempre decimos que la idea de la terminación de cédula es organizar en grupos, para que no haya desorganización como ya padecimos en algunas oportunidades”, dijo Héctor Castro.

Sin embargo, mientras Salud Pública se justifica hablando de “organización”, los vacunatorios siguen vacíos y las pocas personas que todavía buscan inmunizarse, son rechazados por protocolos sobrantes que hace tiempo debieron ser eliminados para que la población acuda a inmunizarse según el tiempo y horario que disponga.

Con todo, para la próxima semana, el calendario de aplicación de segundas y terceras dosis se mantiene según la numeración de cédulas, en vacunatorios que están vacíos.

Peregrinación para vacunarse

Otro problema que tienen quienes se quieren vacunar, es que no todos los vacunatorios aplican primeras, segundas y terceras dosis, como informa el Ministerio de Salud en su página web. Así, hay quienes van a un puesto y se les rechaza porque ahí no colocan primera dosis, incluso cuando tienen vacunas para hacerlo, y las personas deben peregrinar en busca de un lugar donde recibir la anticovid, según las denuncias.