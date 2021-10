“Le voy a dar más peso a una declaración del canciller de Brasil”, dijo el director paraguayo de Itaipú

Sobre las declaraciones que dio a medios brasileños, el director general paraguayo de Itaipú, en las que sostiene que no es obligatoria la revisión del Anexo C en el 2023, Cáceres respondió que no corresponde a los directores generales ni otros directores de Itaipú decir cuándo se va a revisar el Anexo C. Considera que ese es un tema que llevan adelante las cancillerías de Paraguay y Brasil.

“Tengo entendido que hay comunicación (entre cancillerías). Escapa a nuestro ámbito esa situación. Le voy a dar más peso a una declaración del canciller de Brasil (Carlos Alberto França), o a altas autoridades de la Cancillería brasileña. Yo sé que hay diálogo en ese sentido. No quiero entrar a polemizar, esto está en ámbito de la Cancillería, todo se dará en su tiempo”, manifestó durante una entrevista radial concedida esta mañana.

Recordó que hoy se realiza la reunión del Consejo de Administración y aseguró que “en ningún momento estaba fijado tratar el tema de la tarifa 2022). “Hay quienes dicen que por la presión ciudadana se ha modificado (la agenda). Nada de eso es cierto. En ningún momento esto estaba sobre la mesa”, sostuvo Cáceres.



Añadió que ahora se está trabajando en la fase de la tarifa para el 2022 y que no está involucrado directamente en lo que es la revisión del Anexo C, “de eso se va a encargar la Cancillería”. Sin embargo, aclaró que no es menos importante el tema de la tarifa, porque va a condicionar a como se va a presentar la situación ante la negociación del Anexo C.

“Estamos trabajando en la parte técnica todavía para la fijación de la tarifa para el año entrante. Eso está a nivel técnico y, obviamente, no es ningún secreto que Brasil quiere bajar y nosotros también tenemos interés en que se mantenga. Dicho eso, el tema tarifa impacta principalmente a los gastos sociales, porque los royalties y otros ingresos por compensación no están relacionados directamente con el tema tarifa”, detalló.

Cabe recordar que actualmente la tarifa que se paga en Itaipú es de US$ 22,6 KW mes, pero que al disminuir el servicio de la deuda en la estructura de costo de la producción, por aplicación del Anexo C, esta tiende a bajar.



El director general paraguayo explicó que la ANDE cobra una pequeña compensación que está previsto en el Tratado, pero que los US$ 203 millones primero, luego los otros US$ 100 millones para la ANDE (acordados por convenio este año), vienen de los gastos sociales y forma parte del costo de la tarifa. “Brasil también se beneficia con esto, porque si hay US$ 100 millones para Paraguay, hay US$ 100 millones para Brasil”, añadió.

Reiteró que la postura del Brasil de bajar la tarifa lo vienen diciendo gente técnica. “No hay declaraciones política. Ellos tienen intereses por sus costos, la producción y lo que está pasando. Nosotros vamos a estar informando esto y como vamos negociando. Es importante que la gente reciba directamente esa información”, puntualizó.

En ese sentido, admitió que la entidad debe comunicar mejor y estar más en contacto con la gente para “no dejar que las graderías definan y tengan una historia que muchas veces no se ajusta a la realidad de lo que está ocurriendo”.



“Queremos que los gastos sociales se mantengan. Estamos hablando de fondos para beneficiar a Brasil y Paraguay. Está en negociación todo, no está cerrado, hay varios ámbitos, ahora está en el técnico pero también está el diálogo político. Estamos trabajando en ese sentido”, alegó.