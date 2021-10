Vacunas están por vencer en medio de innecesarios protocolos del Ministerio de Salud

La burocracia para acceder a las vacunas anticovid sigue siendo la queja constante por parte de quienes acuden a los centros de vacunación y no logran inmunizarse pese a la disponibilidad de biológicos, muchos de los cuales incluso se encuentran próximos a su fecha de vencimiento, según confirmó ayer el doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

“Tenemos disponibilidad de AstraZeneca con fecha de vencimiento en noviembre y en diciembre, tenemos plataformas como Sinovac que tienen vencimiento para el 2023, Pfizer tiene un periodo de caducidad todavía muy importante”, dijo Castro en rueda de prensa.

El director del PAI no supo precisar cuántos biológicos serían los que están en el límite de tiempo para ser utilizados y se excusó diciendo que se trata de dosis que fueron donadas y que el proceso a seguir sería “vacunar”.

Al ser cuestionado sobre la burocracia innecesaria aplicada en los vacunatorios a la hora de acceder a los antivirales, cuando hay biológicos próximos a vencer, Castro se excusó diciendo que “hay una preferencia de la población de no optar por AstraZeneca”, razón por la cual, sostuvo, se insiste siempre en el mensaje sobre la seguridad de todas las vacunas.

“El primer punto son los viajes. Muchos no quieren completar (su vacunación) con el componente II de Sputnik V porque quieren otra plataforma que les permita viajar y es un inconveniente para nosotros. El segundo punto es que las personas prefieren otras plataformas y no AstraZeneca porque ingresó un pánico o temor en relación a esta vacuna. Otro punto fue la terminación de cédula, que es un inconveniente en algunos sectores. Pero siempre decimos que la idea de la terminación de cédula es organizar en grupos para que no haya desorganización como ya padecimos en algunas oportunidades”, dijo el director del PAI.

Con todo, el Ministerio de Salud insiste con un calendario de aplicación de segundas y terceras dosis según la terminación de cédula, incluso cuando los vacunatorios están actualmente vacíos.

Llegan más vacunas

En otro momento, el director del PAI comentó también que durante las siguientes semanas se estaría recibiendo un buen número de dosis anticovid.

Castro indicó que además de las 84.000 Pfizer recibidas ayer y la entrega regular de este biológico, se espera el arribo de un lote de Moderna, y está sujeto a confirmación un cargamento de Pfizer por parte del mecanismo Covax.

“Tenemos una buena cantidad de dosis, poco más de 600.000″, sostuvo.