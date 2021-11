Cada año el campo genera más dinero para nuestro país

“La exportación de soja, sea como grano al natural, aceite o harina, ha ingresado al país US$ 2.500 millones de dólares en 2019 que fue un año malo con precios bajos y fenómenos naturales. En el año 2020, que fue un año de buena producción (10.250.000 Ton. de soja) pero de bajos precios y con pandemia y todo ingresaron al país US$ 3.245 millones, mientras que este año 2021 estaría superando los US$ 4.500 millones gracias a los buenos precios y pese a una menor producción con relación al año anterior, por tanto está más que claro que si al sector agrícola le va bien, al país le va bien, y eso que no estamos tocando el sector cárnico cuyo aporte es también demasiado importante”, señaló el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Ing. Héctor Cristaldo.

Campaña 2021/2022

En lo referente al área de siembra, rendimiento y precios para esta campaña 2021/2022, el ingeniero Cristaldo dijo: “Creemos que este año estaremos superando los 10 millones de toneladas de producción de soja. Tal vez más, si el clima ayuda. Todo depende, pues lo que hacemos siempre son proyecciones, ya que mientras la soja no esté en el silo todo es conjetura, pero sí creemos que vamos a estar por encima de los 10 millones de toneladas del año pasado. En cuanto a los rendimientos, estos dependerán de varios factores pero principalmente del clima, en tanto que el precio está bien para el productor actualmente, incluso varios ya hicieron sus ventas a futuro. Hace unassemanastuvo una baja pero ya volvió a recuperarse”.

Crecimiento de área

“Habitualmente tomamos los datos de la región Oriental para definir el crecimiento, y creemos que estará en torno al 1 a 2 por ciento, ya que hay muchos suelos con aptitud agrícola, pasturas que se han convertido en parcelas de cultivo y hay zonas del país que eran “rozados” y hoy están en proceso de destronque dentro de lo que es la habilitación de nuevos suelos agrícolas encarados por interesantes proyectos de Itaipú, el Ministerio de Agricultura y el IICA, que favorecerá a productores con menos de 20 hectáreas, en donde estamos notando un importante vuelco hacia la agricultura mecanizada”, destacó el directivo de la UGP.

Desalojos con trabas

Durante la conversación con el titular de la UGP, este explicó que una de las preocupaciones de los productores y de ellos como representantes, tiene que ver con el tema desalojos. “Si bien no hay datos de nuevas invasiones, sabemos que hay órdenes para recuperar tierras pero no se están cumpliendo porque hay personas que ponen trabas administrativas. Es que se cruzan intereses de gente que se aprovecha de los necesitados y eso si es peligroso, por eso se necesita una justicia consolidada y no debilitada. Además, la gente necesita esa seguridad jurídica y la tranquilidad para poder trabajar y producir”.

Cumbre en Escocia y situación de Paraguay

“En la Cumbre de Escocia sobre el cambio climático hay mucho discurso y poca realidad, solo entre China, EE.UU. y la Unión Europea emiten más del 50 por ciento de carbono de todo el mundo, y Paraguay emite el 0,02 por ciento, o sea nada. Paraguay tiene un sistema de trabajo sostenible y amigable con el medio ambiente, lo que vemos es que bajo el poncho buscan usar la palabra ‘ambiente’ para poner barreras paraarancelarias, ya que nos ven como una amenaza por ser países más competitivos que ellos en lo referente a producción de alimentos”, finalizó el Ing. Héctor Cristaldo.