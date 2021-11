La reina Letizia de España y su chaleco se fueron de Paraguay

Alrededor de las 16:00, la reina Letizia de España concluyó su “viaje de cooperación” a Paraguay y dejó el país en un avión que partió desde el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque.

Lea más: La reina Letizia pisa suelo paraguayo en primera visita oficial al Cono Sur

La reina Letizia arribó a Paraguay en la noche del pasado martes, y el miércoles visitó la ciudad de Encarnación, donde recorrió una escuela taller financiada por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, que ofrece becas a estudiantes de entre 16 y 23 años de edad.

Lea más: La reina asegura en Paraguay que la cooperación española seguirá apoyando

Este jueves, la reina visitó el Bañado Sur de Asunción, y se interiorizó de la labor de diversas organizaciones no gubernamentales que ofrecen asistencia social y educativa a los habitantes de una de las zonas más pobres de la capital.

Acompañada de la primera dama de Paraguay, Silvana Abdo, la reina Letizia recorrió las instalaciones de varias ONG españolas establecidas en el Bañado Sur como Mujeres en Zona de Conflicto, AETI y Plan Internacional, y visitó también a Mil Solidarios, la organización fundada por el sacerdote jesuita Francisco Oliva.

Lea más: El chaleco de Letizia: ahora “todo el mundo” lo quiere

Posteriormente la reina española visitó el Centro Cultural de España “Juan de Salazar” y almorzó con el presidente Mario Abdo Benítez y la Primera Dama.

Polémico chaleco

La visita de la reina Letizia generó una polémica menor el miércoles, durante una sesión de la Cámara de Diputados, cuando la legisladora Celeste Amarilla (PLRA, Partido Liberal) criticó a la visitante por haber llegado al país vistiendo un chaleco rojo que, a su opinión, no estaba a la altura de una reina.

Lea más: Diputada hace el ridículo cuestionando vestimenta de la reina Letizia

“Vino con ropa ni siquiera de calle, con el uniforme... Me pregunto hasta dónde eso en la jerga protocolar de la nobleza no es un cierto desprecio”, dijo la diputada Amarilla. ”Por un lado, celebro la sencillez de la señora, pero por otro lado me molesta que cuando se va a otros países se va con atuendos que fácilmente superan los 10 mil dólares, haciendo honor de alguna manera al lugar que visita”.

Lea más: Letizia visitó el Bañado Sur y el tema fue el chaleco real

El chaleco rojo que la reina vestía al momento de su llegada a Paraguay es el uniforme de la Cooperación Española, y fue confeccionado por la empresa paraguaya Fabricato Uniforme.