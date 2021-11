Ministro anticontrabando dice que no le constan las coimas en la frontera

El ministro coordinador de la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando (UIC), Emilio Fúster, fue abordado por ABC respecto al ingreso ilegal de las mercaderías desde el barrio Villa Portes de Foz de Yguazú, que pasa sin inconvenientes por el Puente de la Amistad e ingresa a territorio paraguayo por Ciudad del Este. Un equipo de ABC corroboró observando insitu la alevosía del movimiento a plena luz del día. A lo que respondió que hace semanas se coordinan las acciones con diferentes instituciones públicas para impedir el paso de los productos de las mercaderías. “Pedimos a los funcionarios de la Armada, Policía y Aduanas que se colaboren para impedir el contrabando”, dijo.

Requerido referente a los pagos de coimas a estos funcionarios públicos, que precisamente son los que permiten el ingreso ilegal, señaló que no le consta, “pero de que existe, existe”. Recalcó que la principal aliada del contrabando es “la corrupción, tanto público como privada”, y que de esta manera, se dificulta la tarea pero que “se está trabajando”. No es la primera vez que se habla de “la corrupción” y no de corruptos concretos contra los que la ciudadanía espera que se inicien procesos penales.

No obstante, Fúster señaló que se registraron importantes incautaciones de toneladas de productos, como azúcar, vehículos, y recalcó que es importante el acompañamiento de la Justicia para que los procedimientos que se realizan no queden en la impunidad.

Consultado si recibe alguna presión política para no realizar determinados operativos en ciertas zonas, respondió que “nadie se anima a llamarme, no tengo presión política de ningún sector”.

Un equipo periodístico de ABC pudo presenciar que enormes camiones con chapas paraguayas, al igual que furgones, vehículos particulares y hasta motocicletas son cargados hasta el tope con productos comestibles de toda clase en la citada zona fronteriza. Entre los productos más comunes que se pueden ver están fardos de azúcar, cajas de pollos, embutidos, bebidas alcohólicas, cebolla, papa, tomate, entre otros.

Los precios de las coimas

ABC ingresó hasta la zona aduanera del puente de la Amistad, donde los motociclistas hacen una parada obligatoria, donde una persona de civil cobra G. 15.000 a cada uno. Pasarían 300 “motopaseros” por día, y pueden realizar hasta 3 viajes por hora. De esta manera, sólo esta modalidad de vehículo deja a la “red” del contrabando diariamente G. 4.500.000.

En cuanto a los furgones grandes, pagarían por cada viaje entre G. 600.000 y G. 700.000, y lo hacen dos o tres en cada jornada, llevando mercaderías de hasta G. 20.00.000, mientras que los de menor porte o con menor cantidad de productos, pagan a la rosca entre G. 50.000 y G. 100.000 cada uno.

Con relación a los camiones de gran capacidad que son cargados a tope con productos, aportan una mayor suma de dinero y sería entre G. 5.000.000 y G. 7.000.000. Esos vehículos son los que llegan a la capital del país.

No se pudo precisar la cantidad de furgones y camiones que se encuentran en circulación por lo que no fue posible precisar el valor de la recaudación . Esta recaudación paralela es repartida entre aduaneros, militares y funcionarios de puertos, conforme a los datos.

Como supuesto capo de los recaudadores ilegales sindican al jefe de resguardo de ese puesto aduanero, Manuel Martí Benítez, alias “Chiqui Martí”, quien hace unas semanas sufrió un atentado y robo supuestamente cuando transportaba la recaudación ilegal semanal. El funcionario, sin embargo, negó que reciba algún pago de parte de los paseros y afirmó que están molestos con él por el estricto control que ejerce. Sobre la permanencia de civiles en la zona aduanera dijo que es responsabilidad de Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

Gremios en campaña contra flagelo

Días atrás, 55 gremios se unieron para pedir a las autoridades un combate frontal al contrabando, que en las últimas semanas han alcanzado picos históricos, denunciaron. La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) reportó que los aceites registran una caída en las vetas del 30%, productos domisanitarios entre 20% y 25%, y la más preocupante es la del rubro azúcar, que registra una disminución del 85% en los supermercados en comparación con las ventas registradas el año pasado.