Intendente de Villarrica promete “una administración sin distinción de colores”

El nuevo intendente de Villarrica, Magín Benítez (PLRA), prestó juramento esta noche frente al palacete municipal ante el nuevo Presidente de la Junta Municipal, Diego Bogado (ANR). En la ocasión, Benítez, agradeció a la ciudadanía por su voto de confianza y de una manera particular con una bandera roja, retribuyó a la ANR por la victoria obtenida en las elecciones municipales pasadas.

“Mi agradecimiento especial al Partido Colorado por acompañar mi proyecto, mucha gente ya estaba cansada de los mismos de siempre. Un pueblo que ha escuchado el clamor de la ciudadanía, el deseo profundo de cambio y ha optado por transformar Villarrica; muchas gracias a los colorados”, expresó en parte de su discurso.

Posteriormente, el nuevo jefe comunal procedió a guardar la bandera roja dentro de un baúl. “Hoy guardo esta bandera con todo el respeto, la deposito en este baúl donde nosotros demostramos que realizaremos una gestión sin distinción de banderías políticas”, prometió Benítez.

Además aseguró que, dentro de su administración municipal, “ya no habrá más oscuridades, no más mezquindades, no más puertas cerradas, la gente pidió una sola cosa que es la transparencia y les vamos a dar”, indicó.

Por último, dijo que “vamos a mejorar la calidad de vida de los villarriqueños, convertir a la ciudad en un espacio de desarrollo para los niños, que brinde oportunidad a los jóvenes, que sea el centro universitario por excelencia y el lugar donde los adultos y las familias puedan encontrarse en armonía; queremos vivir en una Villarrica mejor, ese será mi compromiso con cada uno de ustedes”, exclamó.

De la misma manera, Magín Benítez, también guardó dentro del baúl una bandera azul en alusión al Partido Liberal con el fin de sellar su compromiso de una administración sin distinción de colores y vistió la bandera albiceleste de Villarrica. Asimismo, agradeció a los demás partidos y movimientos políticos que, según el mismo aseguró, acompañó su proyecto.

El acto de juramento y asunción de cargo se realizó frente a la Municipalidad de Villarrica con la participación de un centenar de personas y culminó con un show artístico.