Senador menoscaba a electores y da a entender que solo se mueven por dinero

González dio una insólita explicación este martes en conversación con ABC Cardinal sobre por qué presentó el proyecto de ley que pretender volver a las listas “sábana” en las elecciones generales de 2023. El legislador dijo que ya nadie se involucra en política y dejó entrever que la gente vota solo al que tiene más poder económico y no a las ideas y los proyectos que puede presentar. “El problema es que existe una crisis moral, no hay proyectos. La gente no se guía por proyectos e ideas, es otra cosa lo que le interesa a la gente”, sostuvo.

Como una suerte de menoscabo al elector y su poder de tomar decisiones, el legislador liberal dijo además que el actual sistema privilegia solo a los que más dinero tienen. Para remediar esta situación es que González asegura que presentó el documento para volver a las listas “sábana”.

Solo algunos tienen chance

Sin embargo, después reconoció que dentro de esas listas “sábana” solo los tres primeros tienen chances de ocupar algún cargo político electivo y que los demás “completan la lista”.

Para colmo, el liberal trató de justificar el proyecto diciendo que “no estamos derogando el desbloqueo. Lo que estamos haciendo es que en las internas siga igual (listas desbloqueadas) pero que en las generales sí haya listas cerradas y se respete el orden. Lo que sí hacemos es que una vez que termine la interna la lista permanezca firme; si no, la interna nunca termina. El todos contra todos nunca termina y no se puede trabajar en equipo, ese es el motivo principal”, sostuvo.

Como otra de las razones, González argumentó “el costo” de las elecciones para algunos candidatos. “Muchos candidatos no pueden solventar un costo. Hubo candidatos que entraron en el número dos (en las internas) y no pudieron sostener su posición y perdieron esa posición (en las municipales). (El sistema) está diseñado para la gente que más tiene”, añadió.

“Hay que aportar”

En otro momento, reconoció que en las listas sábana “hay que aportar (dinero). En cualquier organización tenés que aportar algo, tenés que aportar”, enfatizó.

Por último, dijo que la decisión de presentar el proyecto se tomó porque “se duplicaron los costos” para ser elegidos. “El que tiene posibilidad de entrar es el que tiene más recursos, no el que tiene más capacidad”, finalizó.

Ayer, la integrante de la bancada C liberal Hermelinda Alvarenga anunció el retiro de su firma del controvertido proyecto. La misma remitió una nota al presidente del Senado, Óscar “Cachito” Salomón, solicitando la exclusión de su rúbrica y respaldo del documento, que se encuentra en comisiones para ser dictaminado antes de su tratamiento eventual en el pleno. De esta manera, siguen como proyectistas Octavio Schatp, Abel González y José Ledezma.