Capturan a concejal de Nueva Germania por caso de doble homicidio

En aquella ocasión fallecieron Felipe Godoy Amarilla (54), adherente de la ahora intendenta reelecta Alicia González de Saiz, y Bartolomé Morel Gauto (58), candidato a concejal por el Partido Demócrata Cristiano. La Municipalidad de Nueva Germania estaba rodeada por la Policía esperando la salida del edil, informó el periodista de ABC Iván Leguizamón.

El comisario Nimio Cardozo, la fiscala de Crimen Organizado, Alicia Sapriza, y el fiscal Alejandro Peralta están al mando del procedimiento.

En simultáneo, en San Lorenzo, también fue aprehendido el excandidato a intendente de esta ciudad Gerardo Rafael Saiz Silvera (57), quien habría sido el supuesto autor moral del atentado.

Concejal detenido: “Es un montaje político”

El concejal detenido Manuel Figueredo Ortega manifestó estar tranquilo a pesar de la situación y afirmó que su captura responde a un “montaje político” y que los verdaderos responsables están muy cerca de él.

“Esto se tiene que aclarar. Sigo sosteniendo que esto es un montaje político y los verdaderos responsables están acá en los alrededores y dicen ser inocentes. Voy a luchar hasta lo último para que se aclare este montaje. Es una cuestión política y lo único que quieren es perjudicarme”, señaló.

“Yo venía desde hace muchísimo denunciando irregularidades que hay en este municipio. Ese es el único problema. Estoy a disposición de la justicia y esto se va a aclarar. Y a estos que se ríen hoy (...) vamos a ver quién se sigue riendo al final”, sostuvo.

“Yo había dejado en la casa de don Rafael mi motocicleta porque me quedé sin combustible. No fue la primera vez que dejé ahí. Sostengo que esa motocicleta se utilizó sin mi autorización, se robó de ahí y usaron los malvivientes. Sostengo que el grupo político contrario robó mi motocicleta de la casa de nuestro líder para concretar el atentado. Yo no tengo nada que ocultar, siempre voy a decir la verdad y la verdad siempre va a triunfar”, afirmó.

“El informe es contundente”

Al respecto, la fiscala Alicia Sapriza indicó: “Tenemos medios técnicos y un informe completo de la vinculación de estas personas, tanto con los que ejecutaron el doble homicidio, así como con los que dieron apoyo logístico”.

La fiscala confirmó que se trata de un crimen netamente con tinte político. Uno de los fallecidos era campana de los sicarios, según los informes que se tiene y que sostienen esa hipótesis.

Por su parte, el comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestro, fue consultado acerca de si estos militantes del Partido Demócrata Cristiano fueron los supuestos autores intelectuales del atentado contra el equipo político oficialista en Nueva Germania. Al respecto manifestó: “Los analistas que hicieron esta investigación concluyen de su participación. Tenemos elementos técnicos que vinculan a esta gente como autores o parte de esta estructura criminal. El informe que se remitió es contundente. Hay una vinculación directa y aparentemente es una cuestión de venganza, aunque no podemos concluir eso”.

Además del concejal Ortega y Saiz Silvera, hay otro detenido en Nueva Germania, identificado como César Martínez León (50), con el que también se va a ver qué elementos puede aportar para esta investigación.

El pasado 30 de setiembre, en un caso de aparente sicariato ocurrido en el centro de la ciudad de Nueva Germania, departamento de San Pedro, fallecieron Felipe Godoy Amarilla, de 54 años, y Bartolomé Morel Gauto, de 58. Andrés Bogarín Caballero, de 29 años, resultó herido. En aquella ocasión se informó que los responsables del atentado serían dos personas que llegaron a bordo de una motoneta hasta un local comercial de venta de comestibles y bebidas en que se encontraban las víctimas. Se maneja que los asesinos realizaron al menos 40 disparos de presumiblemente una calibre 9 mm.