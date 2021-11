Hacienda reporta que hasta octubre déficit fiscal alcanzó US$ 764 millones

De acuerdo con los datos publicados ayer por el director de política Macro-Fiscal, Rolando Sapriza, los ingresos totales de la Administración Central en octubre alcanzaron G. 29,97 billones, que significó un incremento del 15,6%, luego de la caída de ingresos del 6,8% registrada en el mismo periodo del año anterior. Por un lado, los ingresos de la SET totalizaron G. 12,97 billones con un incremento del 17%, mientras que los ingresos aduaneros alcanzaron G. 8,59 billones, con un aumento del 21%, se destacan entre los ingresos más importantes de la Administración Central.

Por otra parte, el fisco informó que al mes de octubre del presente año, los gastos del Gobierno alcanzaron un total de G. 29,67 billones, siendo el rubro de remuneraciones (pago de salarios) el que insume la mayor parte de los gastos. De cada G. 100 de ingresos tributarios, G. 67 se destinan al pago de salarios en la función pública, siendo el 51% para las principales funciones del Estado (Salud, Educación y Seguridad).

De acuerdo con los datos, las prestaciones sociales en el marco del cumplimiento de la Ley de Consolidación Económica también tuvieron un fuerte componente en el gasto correspondiente al décimo mes del año.

Por otra parte, al cierre de octubre de este año, la inversión estratégica alcanzó G. 5.584,2 billones, lo que se traduce en US$ 808,1 millones, representando el 2% del producto interno bruto (PIB).

El informe señala que, en el acumulado, es decir de enero a octubre de este año, la inversión estratégica registró una contracción de -4,7%. No obstante, la autoridad de la Cartera Fiscal afirmó que la variación interanual al mes de octubre fue de 21,6%.

El principal ejecutor de las inversiones es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con US$ 634,8 millones; así como el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) con US$ 50,9 millones; y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) con US$ 29,1 millones. Así también se encuentra el Ministerio de Educación con un monto que asciende a US$ 24,1 millones; y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) con US$ 12,3 millones.