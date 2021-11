Mascotas no convencionales: todo lo que hay que saber para tenerlas en el hogar

Siempre hemos buscado domesticar varias especies de animales, adaptarlos a nuestro ambiente, quitarlos de su ecosistema, brindarles un espacio en la casa para entretenimiento de ya sea niños o compañía. En caso de optar por animales no convencionales, esto se debe hacer con mucha responsabilidad y con el asesoramiento de un médico veterinario que brinde todos los detalles sanitarios y de bienestar para ellos. De lo contrario, los animales terminan encerrados en jaulas.

Lea más: Qué hacer para tener una tortuga como mascota y no morir en el intento

Según manifiesta la doctora veterinaria Monserrat Viveros, algunas personas no tienen a sus animales no convencionales en forma y estos terminan abandonados o liberados en un ambiente que no es el suyo. Asi se enferman o llegan a un sufrimiento animal por falta de los cuidados necesarios, por desconocimiento o simplemente porque ya cumplieron el capricho de quien quiso tener algún animal no convencional.

Los primeros animales que han sido adaptados a las viviendas fueron los perros y los gatos. Estos adquirieron una función de acuerdo a la raza, muy buena para compañía y trabajo con los humanos, y está demostrado que pueden convivir y tener una buena calidad de vida hasta ser uno más de los integrantes de la familia.

Lea más: Pitón y otros animales exóticos estaban en condominio de Fernando de la Mora sin los permisos reglamentarios

“En el caso de los animales no convencionales, si estos no logran adaptarse al hogar suele ser muy doloroso para los animales y frustrante para los propietarios, si estos no disponen espacio y no pueden darle lo que necesitan naturalmente. En la mayoría de los casos resulta corto el plazo de estos en la casa, salvo algunas excepciones donde si logran adaptarse al hogar o lo tienen en campos al aire libre y se llega a un bienestar humano -animal óptimo”, mencionó la doctora Viveros.

¿Cuáles son las mascotas no convencionales?

Por citar algunos de los animales no convencionales tenemos:

- Aves: Pericos, canarios, patos, gallos, cacatúas, loros etc.

Lea más: Rescatan una colorida ave que se desorientó en el barrio Hipódromo

- Mamíferos: Minipigs, hurones, erizos, cobayos, hámster, ratas o ratones y conejos.

- Reptiles: Pitones, geckos leopardos, camaleones, lagartos, iguanas y tortugas.

La veterinaria afirmó que los veterinarios y zootecnistas especialistas en animales exóticos, se encuentran con los casos de malos cuidados o maltratos a menudo. El desconocimiento de cuidados y necesidades básicas de estos es el principal problema.

Detalles a tener en cuenta para tener una mascota no convencional

En caso de querer adquirir algunos de estos animales no convencionales, lo principal es ver el lugar donde lo van a tener, asegurar de los peligros que corren que si se escapan o pierden.

Lea más: Conejos: todo lo que necesitamos saber para tenerlos en casa como mascotas

Debemos conocer sobre la alimentación y responsabilizar a un miembro de la familia quien se encargará de la limpieza y sanitización.

Lo recomendable es ver todos estos detalles y asegurarse que no sean animales que estén prohibidos o en peligro de extinción. Asesorarse bien antes de adquirir algún animal para domesticarlo en la casa, en un campo o casas veraniegas.