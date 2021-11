Víctor Ríos prevé quedarse solo cinco años y sienta postura sobre propiedad privada

Víctor Ríos, quien ayer juró como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia tras ser elegido la semana pasada, visitó este jueves los estudios de ABC Cardinal 730 AM para conversar sobre sus posiciones en torno a diversos temas.

Inamovilidad

Ayer se conoció que la Sala Constitucional de la Corte Suprema hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad que promovieron los ministros Eugenio Jiménez Rolón, Alberto Martínez Simón y María Carolina Llanes, contra el Art. 19 de la ley que organiza la Corte Suprema de Justicia. Igual resolución consiguieron los ministros César Manuel Diesel y Manuel Ramírez Candia, y en consecuencia los magistrados podrán estar en la máxima instancia judicial hasta los 75 años.

En relación a este punto, Ríos dijo hoy que la “resolución ya está”, pero que él seguirá con la postura de seguir solo cinco años en la máxima instancia judicial.

“Yo tengo cinco años y es una posición que mantengo. Lo mío es una tesis personal, hay que respetar obviamente (la interpretación de la Corte). Yo no (soy inamovible)”, afirmó.

Constitución

El ministro aseguró que en cuanto a los pedidos de inconstitucionalidad y las leyes se debería plantear una modificación de la Constitución a través de la enmienda en donde las mismas tengan efecto retroactivo.

“En algún momento hay que cambiar la Constitución; hay leyes que ya fueron declaradas inconstitucionales unas 100 veces, pero se debe hacer una 101; no tiene sentido, pero así dice la Constitución. Por eso la sala inconstitucional tiene mucho trabajo por eso. Para algunas cuestiones puntuales se puede hacer a través de enmiendas (...) Los males de la sociedad no los adjudico a la Constitución, es una Constitución bella, hermosa; es una de las más avanzadas del mundo”, indicó al respecto.

¿Deudas?

Consultado sobre un trascendido que difunden los cartistas de que estaría en aprietos económicos y que usaría la Corte para enriquecerse, Ríos respondió que fue la primera vez que escuchaba eso y que “más que nunca no tenía deudas”.

“Por fin terminé de pagar deudas que tenía desde 2008; para las campañas tuve que hacer compromisos. Soy un hombre conforme con lo que tiene, todo lo que consiga de ahora en más es un plus que me regala la vida, no tengo obsesión por nada. Seguro dicen porque hubo un error en mi declaración jurada: pusieron activos por G. 900 millones y pasivos por G. 16.000 millones, pero pusieron un cero de más”, indicó Ríos, que contó que eso ya fue corregido en la Contraloría.

El exsenador también recordó que los candidatos al Senado en el 2018 fueron garantes del Partido Liberal, pero que esa deuda está saldada en gran parte.

En ese contexto, dijo que pidió al PLRA la suspensión de su afiliación y la exclusión del padrón partidario. Agregó que su intención no es enriquecerse ni mancharse en la función que le cabe ocupar ahora.

Más seguridad para jueces

“Creo que muchos jueces se inhiben porque no se sienten seguros, hay que trabajar en fortalecer el poder de los jueces (...) para que estos puedan custodiar nuestras democracias. Creo que la Corte está haciendo un esfuerzo para darles poder a los jueces con sus sentencias”, sostuvo Ríos sobre la necesidad de respaldar a los magistrados en sus decisiones.

Unión de personas del mismo sexo

Sobre su posición en relación a la posible legalización de la unión de personas del mismo sexo respondió que “le masacraron por eso”, recordando la campaña de los sectores cartistas y conservadores que estuvieron en contra de su elección.

“Lo que dije es que es un problema de la realidad. Hay personas del mismo sexo que viven juntas y luego hay problemas patrimoniales. No es la Corte la que tiene que hacer eso, eso tiene que hacerlo el Parlamento (...) Es imperiosa la necesidad que desde el Parlamento se discuta eso; vía jurisprudencia es más complicado. En el Parlamento hay más libertad para el debate. Espero que no me salgan con el matrimonio igualitario, sino que son problemas de la realidad”, sostuvo.

Propiedad privada

Otra de las críticas que recibió por parte de los cartistas y de otros gremios fue su presunta posición en relación a la propiedad privada. Ríos respondió que la respeta porque así lo dicta la Constitución.

“Me pareció absurdo que me plantearan ese debate sobre la propiedad privada, este es un sistema capitalista; pero el artículo 109 de la Constitución dice que la propiedad privada es inviolable. Un juez tiene que aplicar la 109 y punto. (El problema de la tierra) es un problema que no va a solucionar la Corte ni mucho menos un ministro de la Corte. Se va a discutir como corresponde en el Congreso, vamos a ver si llega a la Corte”, expresó al respecto.

Ríos completó ayer la conformación de la Corte Suprema, con sus nueve miembros, luego del deceso de Gladys Bareiro de Módica, el pasado 16 de agosto. La fallecida iba a dejar el cargo en octubre pasado, pues ese mes cumpliría los 75 años. Sin embargo, su muerte se produjo un par de meses antes.