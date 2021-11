Tarifa de Itaipú 2022: “que no nos quieran madrugar” entre Navidad y Año Nuevo, advierte expresidente de ANDE

En tono optimista, el Ing. Ferreira indicó que el Gobierno brasileño, de a poco, se va percatando de que los paraguayos están atentos a lo que se negocia en Itaipú. “Que la vez anterior estuvimos atentos y salimos a defender, porque es una causa nacional. Esta vez volvimos a demostrar, en cuestión de horas, que hay un sistema de alarma y que ese sistema va a seguir funcionando, aunque entre Navidad y Año Nuevo nos quieran después madrugar, esto no les va a salir gratis”, mencionó.

Se refirió a ese periodo, porque recientemente las autoridades de la binacional indicaron que hay tiempo hasta el 31 de diciembre de este año para definir la tarifa que regirá en el 2022 por la potencia de Itaipú.

Sostuvo que el pueblo paraguayo va a saber defender la soberanía en caso de que el gobierno no sea capaz. “No estamos pidiendo nada que no sea nuestro. Queremos un precio justo, colaborar en el largo plazo con la creación de más energía renovable; por tanto la cantidad y financiamiento que necesitamos para cumplir ese rol y que los jóvenes de hoy puedan tener por 50 años más energía renovable”, agregó.

En ese sentido, el Ing. Ferreira manifestó que se debe contagiar a los mismos brasileños de que ellos también estén interesados en que la siguiente generación de jóvenes tenga energía renovable abundante y que esa tiene que ser la prioridad. “No podemos desgastar toda nuestra usina, terminar con el saldo que tenemos de energía de Itaipú y luego decir qué hacemos, y ya tener una crisis. No podemos ser tan cortoplacistas”, puntualizó.

Mercado brasileño

Acerca de vender energía en el mercado brasileño, el expresidente de la ANDE se preguntó “¿Por qué no vender aunque sea la energía del Acaray? Que es incuestionable que se puede vender. De hecho se estuvo vendiendo durante bastante tiempo”.

Añadió que el problema no es el tratado de Itaipú o de Yacyretá, sino que hay un bloqueo del gobierno brasileño para que la energía que se produce en Paraguay, de forma binacional, no sea comercializada en su mercado. “El por qué lo hace, inclusive en desmedro de que eventualmente podamos ayudarles a no tener esos precios tan altos como tienen este año. ¿Eso a quién le beneficia? Acá hay temas que poner sobre la mesa, pero donde no se trate en secreto, de gobierno a gobierno, sino que también los brasileños comunes puedan escuchar lo que los paraguayos comunes queremos de Itaipú”, declaró.

Recordó que el año pasado (en diciembre) se declaró nodo internacional de interconexión a la represa de Itaipú, pero que ahí quedó el tema. “Todas esas declaraciones no sirven de nada si es que no sale una resolución que diga que Paraguay puede llevar su energía al mercado brasileño”, cuestionó.

Además, el Ing. Ferreira dijo que esa es una de las presiones más que el Gobierno brasileño le impone al Gobierno paraguayo, y a ambos pueblos, y que está por encima de los intereses comunes. “Se prioriza un interés particular que tiene un gobierno y que demuestra que tiene capacidad de coacción para hacer prevalecer un criterio que no es bueno para casi nadie, solamente para los que tienen el monopolio de esa comercialización de energía barata dentro del mercado brasileño y también unos pocos grandes consumidores de energía. El resto, a la corta o a la larga, estamos perdiendo con esta posición tan dura del Gobierno brasileño”, argumentó.

Diputada cuestiona silencio de Itaipú sobre informe de la Contraloría

La diputada Kattya González, participante de la misma charla sobre Energía, criticó que la instituciones paraguayas sean manejadas de una manera absolutamente antipatriota y el silencio de las autoridades paraguayas de Itaipú sobre el informe final presentado por la Contraloría General de la República (CGR) en julio pasado.

“Tenemos que analizar todo lo que hace a la deuda espuria, que ya ha sido señalada por varios estudiosos del tema y se remató este año con un informe de la Contraloría General de la República, en el que las autoridades de la Itaipú no han dicho ni mú. Imagínense tener una institución a la cual la Contraloría le indica haber pergeñado, en complicidad con autoridades brasileñas, una deuda que no correspondía pagar; sin embargo, el director de la binacional actualmente, Manuel María Cáceres, no salió a hablar y a decir “esto es cierto””, cuestionó

Asimismo, reprochó que los consejeros de Itaipú, que tienen la obligación de ocuparse exclusivamente de estos temas, tampoco dijeron nada sobre el citado informe de la CGR.

“Tenemos varias realidades que apuntan a que lastimosamente la institucionalidad de esta frágil democracia no va a ser el camino para redimirnos”, alegó.

En ese sentido, para la diputada, la “Causa de Itaipú” no se va a ganar ni en el Congreso Nacional, ni en el Poder Ejecutivo, ni en Itaipú. “Mucho menos en ese sepulcro blanqueado que es hoy la Itaipú, donde las evidencias señalan que por los sueldos varias veces multimillonarios, los beneficios que tienen muchos de los integrantes de la binacional, vemos postergado todo lo que hace a esa reivindicación de luchar por el ejercicio soberano de la disposición de nuestro 50% de energía”, expuso.

Reiteró que el tema de Itaipú no se solucionará en las instituciones “por el bajo nivel de institucionalidad” y recordó la experiencia de mayo de 2019, “cuando han intentado, a través de un acuerdo espurio, disponer de manera privada con nuestra energía y revenderla en condiciones poco claras, por ser absolutamente generosa en la apreciación”.

González instó a la unidad más allá de las diferencias ideológicas, de pensamientos y posiciones para trabajar en las coincidencias. “Esto se soluciona en la calle, en tanto y en cuanto los sindicatos, gremios, la sociedad civil, los estudiantes, el estamento académico, el estamento político interesado en no entregar esta causa, empecemos a organizarnos; lo que implica estar pendientes, tener una agenda, una metodología, pero sobre todo, conquistar el compromiso del ciudadano que nos está viendo”, aseguró.