Médico reconoce déficit en campaña de comunicación antiCOVID en zonas rurales

En conversación con ABC Cardinal, el Dr. Carlos Pallarolas refirió que aunque no existe una declaración oficial, tienen la impresión de que en Alto Paraná ya se instaló una “tercera ola” del COVID-19, considerando la alta cifra de internados y fallecidos con que cuentan actualmente. ”Nuestra alta ocupación nos habla de una tercera ola”, sostuvo.

Al mismo tiempo, refirió que se habla de que esta tercera ola es de los no vacunados, debido a que estas personas son las que ocupan la mayoría de las camas de internación.

Igualmente, el director del Hospital Integrado del Alto Paraná precisó que alrededor del 60% de la población altoparanaense está vacunada con la primera dosis COVID-19. Aclaró que, de esta cifra, la mayoría pertenece a la zona urbana de este departamento.

Déficit en campaña de comunicación

Con respecto a los no vacunados de este departamento, mencionó que muchos pacientes alegan que no se inmunizan contra el COVID-19 porque son negacionistas o por un desinterés. “Hay muy pocos casos de personas que dicen que no les alcanzó la vacuna, pero muchos de los casos es porque no quisieron o porque su vecino les dijo que no es bueno”, declaró.

En ese contexto, el doctor Pallarolas descartó que no se haya logrado inmunizar a la población rural por un déficit en la campaña de vacunación, argumentando que desde el Hospital Integrado junto con las autoridades locales brindan información, además de flexibilizar el acceso a las dosis.

Incluso, refirió que el 90% de los municipios a nivel nacional cuenta con al menos un vacunatorio y con alrededor de 20 brigadas, dando a entender que existe facilidad para los que quieran recibir las dosis antiCOVID.

No obstante, el médico reconoció posteriormente que existe un déficit en la campaña de comunicación. “Necesitamos una mayor campaña, estoy 100% de acuerdo”, expresó. “La pelota está en las personas que tienen que hacer la campaña”, agregó.