Clases virtuales: hubo más gastos y menos aprendizaje, lamentan padres de alumnos

Los padres de alumnos del Colegio Presidente Franco, de Asunción, evaluaron el casi año y medio de aprendizaje mediante el sistema híbrido -con escasas clases presenciales y más centrado en lo virtual- dispuesto por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en el marco de la pandemia del COVID-19.

Según lamentaron, las clases virtuales demandaron mayor gasto, atendiendo a que tuvieron que comprar celulares de alta gama y contratar servicio de internet. “Tuvimos que ingeniarnos y endeudarnos para tener tecnología”, sostuvo una madre.

Lea más: Crudo informe: En pandemia, alumnos del área rural tuvieron clases “virtuales” sin tener ni un celular en la casa

Igualmente, refirieron que debido a que las clases mediante plataforma o vídeos no resultaron didácticas en algunas materias -como matemáticas- requirieron de docentes particulares. “Se gastó más, tuve que poner profesora particular. No se entiende por vídeo”, expresó la madre de un alumno.

Otra madre lamentó la baja calidad en cuanto al aprendizaje de los escolares. “Son dos años perdidos”, subrayó. Los alumnos de último año de la educación media coincidieron y refirieron que tendrán “desventaja” en el nivel terciario -o universitario-, pese a lograr concluir el bachillerato.

Lea más: El 52% de los alumnos abandona sus estudios por falta de dinero y 55% de los jóvenes solo trabaja

Último día de entrega de kits de alimentos

Por otra parte, los padres asistieron a la institución para recibir el kit de alimentos proporcionado por el MEC, atendiendo a que este viernes es el último día que podrán recibirlo. Continúan las irregularidades con respecto a la entrega, de acuerdo a lo que comentaron a ABC TV.

El Ministerio de Educación debió entregar mensualmente al menos un kit de alimentos por cada alumno, pero -según los padres- hoy lo recibirán luego de dos meses.

Lea más: No hay kits de alimentación escolar para todos

Así también, una madre comentó que solamente recibe un kit, pese a que tiene inscriptos a dos hijos en el colegio. “Dicen que no hay”, indicó sobre la respuesta que recibió por parte de la institución.