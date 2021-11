Unas 15 denuncias de mala praxis odontológica se presentaron este año ante Salud Pública

El caso de una menor que falleció en una clínica odontológica desató varias interrogantes sobre los servicios ofrecidos en estos lugares. Según el Ministerio de Salud, unos 15 casos de mala praxis se denunciaron este año. En Paraguay existen al menos 2.000 clínicas de este tipo, de las que alrededor de 30 fueron fiscalizadas este año por no contar con los permisos. Sin embargo, la cartera sanitaria no sabe cuántas realmente no tienen habilitación para funcionar.