Remiten al Congreso el pedido de intervención de la Gobernación de Central

El Poder Ejecutivo remitió hoy al Congreso el pedido de intervención de la Gobernación de Central, encabezada por Hugo Javier González, imputado por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, junto con otras 14 personas. El documento debe ser estudiado por la Cámara de Diputados, que debe decidir si la petición avanza o no en un plazo no mayor a 15 días hábiles.