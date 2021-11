El trabajo no remunerado en el hogar equivale a US$. 6.700 millones anuales

El resultado de un estudio difundido esta mañana revela que el trabajo no remunerado en Paraguay representa el 22,4% del PIB, que son G. 45,9 billones (US$ 6.700 millones) en forma anual. Las mujeres destinan semanalmente más del doble de horas que los hombres a estas actividades, que incluyen las tareas del hogar. La labor doméstica no pagada que más tiempo insume es cocinar.