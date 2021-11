Millonaria transferencia de la Gobernación de Central sería para obra a realizarse en Cordillera, dijo arquitecta

Esta mañana la fiscala de Delitos Económicos, Natalia Fúster, realizó un allanamiento en el marco de la causa caratulada “Personas innominadas sobre lesión de confianza y otros”, un nuevo fato que involucra a la Gobernación de Central, administrada por el gobernador cartista Hugo Javier González, imputado anteriormente por los agentes Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera, por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal sobre el mal manejo de G. 6.382 millones, US$ 1.000.000, del fondo de emergencia sanitaria por covid-19.

Pero aparentemente, el festín con los fondos públicos continuó en la institución departamental dirigida por Hugo Javier y ahora aparecen nuevas transferencias a otra ONG llamada “Asociación Tekove de Servicio de Acción Social”, que estaría presidido por Nicolás Rivas Bogado, Diana Raquel Rivas Riveros y Amelio Rodríguez Ruíz Díaz, según fuentes.

La Gobernación de Central transfirió a Tekove en un solo día, específicamente el 30 de septiembre pasado, la suma de G. 5.185 millones, mediante seis cheques consecutivos. El objetivo sería llevar a cabo varias obras de infraestructura dentro del departamento Central.

Tekove, a su vez, habría contratado los servicios de la constructora “DL Architecture, Proyectos y Construcciones”, de Noelia Rodas Maciel, arquitecta de profesión, cuya vivienda ubicada sobre las calles La Lomita y Cuarta de la ciudad de Ñemby, fue allanada hoy por Fúster en el marco de esta nueva investigación.

La pesquisa se inicia a raíz de la nota número 352 de fecha 19 de noviembre de 2021 remitida por los fiscales Diego Arzamendia y Rodrigo Estigarribia, quienes recibieron información del Banco Nacional de Fomento (BNF) respecto a las transferencias irregulares que involucran a la Gobernación de Central y a la ONG Tekove.

Mintió para justificar transferencia

La administración de Hugo Javier emitió seis cheques el pasado 30/09/2021 a nombre de la Asociación Tekove Servicio de Acción Social por el monto total de G. 5.185 millones, en concepto de aportes a entidades sin fines de lucro.

Pero, entre los meses de octubre y noviembre de este año, la ONG Tekove con RUC Nº 80057798-7 “habría transferido a la cuenta caja de ahorro de la señora Noelia Asunción Rodas Maciel la suma de G. 4.976 millones”, dice el documento al que accedió ABC.

Según fuentes, en octubre, Tekové desembolsó a la cuenta de Rodas Maciel un poco más de G. 2.500 millones, luego, en noviembre otros G. 2.300 millones aproximadamente.

Ante esta situación, funcionarios del BNF fueron alertados y la entidad bancaria solicitó documentos a Rodas Maciel que fundamenten la transferencia. La misma, habría arrimado al banco los contratos firmados por la Asociación Tekove en el marco de los convenios celebrados precisamente entre la ONG Tekove y la Gobernación de Central.

Pero, la gerencia del área de cumplimiento del BNF monitoreó las operaciones de Rodas Maciel y realizaron visitas in situ a la fundación Tekove ubicada en Limpio, así como la vivienda de Noelia ubicada en Ñemby, donde se pudo constatar la ausencia de suficiente infraestructura que pudiera justificar la actividad de construcciones civiles en el marco de los cuales se dieron los desembolsos.

Noelia Rodas, en su intento de justificar la millonaria transferencia que hizo Tekove a su cuenta bancaria, manifestó al BNF que el dinero recibido de los fondos de la Gobernación del Departamento Central, sería destinado a obras de infraestructura a realizarse en la compañía Ykua Pora de la ciudad de Santa Elena, departamento de Cordillera.

Este dato llamó más aún la atención de los funcionarios del banco y los mismos decidieron constituirse en el lugar indicado por la arquitecta, donde no existen indicios de ninguna obra a realizarse y tampoco obreros. También se constató que los datos de la supuesta obra que datan en el contrato firmado no coinciden con la localidad donde debían haberse llevado a cabo, es decir, en el Departamento Central.

Seis cheques en su solo día

De acuerdo a la planilla de transferencia de la Gobernación de Central, fueron emitidos seis cheques por G. 5.185 millones a nombre de la Asociación Tekove Servicio de Acción Social, en un solo día, el 30 de septiembre de 2021.

El primer cheque Nº 992461 fue por G. 220 millones, el cheque Nº 08297690 por G. 679 millones, el cheque Nº 00992462 por G. 1.974.570.097, el cheque Nº 08297691 por G. 400 millones, el cheque Nº 08297689 por G.500 millones y el cheque Nº 8297688 por G. 1.412.037.848.

La planilla de desembolso está firmada por Joel Hugo Román V., jefe interino del departamento de Rendición de Cuentas de la Gobernación y por Javier Marcelo Tojas, director general de Administración y Finanzas, imputado anteriormente por lesión de confianza y otros, junto a Hugo Javier y otras 13 personas, en el caso de US$ 1.000.000 del fondo de emergencia sanitaria por covid-19.