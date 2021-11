Senado decide hoy sobre las modificaciones al PGN 2022

El debate y las críticas de la ciudadanía que antecede a esta sesión del Senado, convocada para las 9:00 horas, se centró principalmente en tres modificaciones aprobadas por la Cámara Baja, atendiendo la recomendación dada por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso en su dictamen sobre el PGN 2022.

Los cambios aprobados en Diputados incluyeron la utilización de los recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) por G. 119.000 millones (US$ 17 millones); y la inclusión del saldo de caja de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) por G. 132.000 millones (US$ 18,8 millones).

Así también la reprogramación por G. 150.000 millones (US$ 21,4 millones) para que el Ministerio de Salud Pública pague bonificaciones y aumento salarial a los médicos, con fondos que inicialmente estaban previstos para la compra de medicamentos.

Fondo de contingencia

En el caso del FEEI, los fondos fueron destinados a cubrir kits y alimento escolar que estaban originalmente con recursos del Tesoro dentro del proyecto de presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), mediante este cambio de fuente de financiamiento se liberaron los recursos genuinos para que los legisladores puedan destinar a otros gastos.

Estos recursos del Tesoro originalmente afectados al MEC, más los recursos del Fonacide pasaron a formar parte de lo que la Comisión Bicameral de Presupuesto llamó “fondo de contingencia”, a lo que se sumaron otros recursos provenientes de recortes realizados al Ministerio de Hacienda, el aumento de aportes de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y la inclusión de saldo de bonos soberanos emitidos en 2020.

El referido fondo de contingencia sumó G. 340.000 millones (US$ 48 millones) y luego fueron reasignados a diversas instituciones públicas como adicional al presupuesto que les fue establecido en el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo, principalmente para financiar gastos corrientes.

El dictamen de la bicameral tuvo vía libre en Diputados y de este modo, se crearon 1.359 cargos para los organismos de justicia (Corte, Fiscalía, Defensa Pública) y las universidades nacionales, entre otras entidades; se otorgaron aumentos a las gobernaciones, las universidades nacionales, a la Diben, al Indert, a Salud, al Hospital de Clínicas, al Congreso, a la Contraloría, aporte a los partidos políticos y a otras instituciones que habían reclamado más presupuesto en las audiencias informativas de la Comisión Bicameral.

Críticas a decisión de Diputados

La aprobación del paquete de modificaciones en Diputados motivó las críticas de los diversos sectores de la sociedad, atendiendo que se utilizarían los recursos del FEEI que están reservados para la ejecución de proyectos plurianuales, como Becal, Prociencia, Niñez y otros, quedando en riesgo la continuidad de los mismos.

En tanto, los saldos del Fonacide estaban reservados para cubrir las inversiones requeridas para la realización de los juegos Odesur en Asunción; mientras que la reprogramación solicitada por Salud Pública, implica usar los recursos previstos para la compra de medicamentos para enfrentar eventualmente una tercera ola del covid-19, para pagar bonificaciones, contratar personal de blanco por la reducción de la carga horaria y aumento salarial a los médicos en el marco de la implementación de la carrera en el sector.

El Ejecutivo en las últimas dos semanas realizó un intenso lobby ante el Senado, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, pidieron a senadores devolver los fondos a los proyectos originales para evitar afectar los programas que están en ejecución.

Comisión plantea modificaciones

La Comisión de Hacienda y la Comisión de Cuentas de la Cámara Alta dictaminaron ayer a favor de devolver la totalidad de los recursos al Fonacide, pero en el caso del FEEI propone que sea solo G. 98.000 millones (US$ 14 millones) y los G. 21.000 millones (US$ 3 millones) destinar a programas en el sector social, aunque se desconoce el detalle del mismo.

Se aseguró, sin embargo, desde las referidas comisiones que quedarían sin efecto las creaciones de cargos, el aporte a partidos políticos y los servicios personales aprobados en Diputados, entre otros gastos.

La propuesta de Salud Pública, sin embargo, fue aprobada por las comisiones y esto permitirá, de confirmarse en la fecha, que se utilizarán los fondos de medicamentos para el pago de bonificaciones y salarios.

En lo que respecta al aumento salarial para los docentes del MEC y de otras instituciones educativas, la recomendación de las comisiones apunta a la sanción de lo aprobado por Diputados, es decir al 11% que perciben desde octubre pasado y cuya continuidad se prevé en el PGN 2022 hasta junio, en julio se le sumará 5% más, de acuerdo con el incremento de la recaudación tributaria.

La plenaria de hoy decidirá, finalmente, el proyecto que será aprobado, aunque todo apunta a que será con las modificaciones dictaminadas por las comisiones y esto hará que el PGN 2022 vuelva a consideración de la Cámara Baja para una segunda vuelta. Si Diputados acepta se sanciona la ley, pero si se ratifica en su proyecto inicial, pasará de nuevo al Senado para la decisión final.

Los números del proyecto

El Ejecutivo presentó un PGN de G. 92,2 billones (US$ 13.191 millones) y Diputados aprobó G. 96,8 billones (US$ 13.840 millones), lo que implica un incremento de G. 4,6 billones (US$ 648 millones).

Esta diferencia en su mayor parte obedece a que se amplió la previsión de déficit fiscal de 1,5% a 3% del PIB, como lo que había solicitado Hacienda para destinar más recursos a Salud Pública y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Aparte de lo requerido por Hacienda, sin embargo, los diputados aumentaron US$ 35 millones por encima del tope de gasto fijado por la cartera y lo calzaron inflando la estimación de recaudación en concepto de IVA e impuesto selectivo (ISC) al consumo aplicado al tabaco.