Titular de INC desvincula a obreros que denuncian falta de cemento y materia prima

La empresa recién comenzará a despachar cemento a partir de esta tarde, tras el último paro de ayer, pero solo tiene 6.000 bolsas para entregar. Luego ya se quedará sin producto, si no solucionan los diferentes problemas que tiene el molino chino de Villeta que proveyó Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera.

Mientras se suman los problemas, el presidente de la estatal, Ernesto Benítez, destituyó esta mañana a los funcionarios Tomás Soria, que se desempeñaba como jefe de embolsadora de la planta de Villeta; y César Alvarenga, jefe interino de talles. Llamativamente, fue luego de que ellos denunciaran las anomalías en dicha fábrica.

Según denuncias, los obreros son obligados a firmar una nota de apoyo a Benítez, a quién responsabilizan de la actual crisis técnica, financiera y de gestión en la cementera del Estado. Pese al pedido de destitución, el Gobierno de Mario Abdo Benítez hace la “vista gorda”, mientras la firma solo acumula pérdidas y deudas multimillonarias.

De acuerdo con los trascendidos, Abdo estaría protegiendo a Ernesto Benítez porque este funcionario de confianza se encargó de otorgar la recepción definitiva al cuestionado molino de Engineering, que administraciones anteriores no quisieron recibir. La maquinaria no para de tener fallas y no se encuentran repuestos en nuestro país. Esta empresa tiene vínculos en las altas esferas de este Gobierno, según se corroboró, y todo apunta a que eso fue lo que la llevó a convertirse en una “superproveedora” durante este Gobierno.

Esta máquina se compró con una parte de los US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos que recibió la estatal, durante el Gobierno del expresidente Horacio Cartes, y que debía mejorar la producción de la empresa, lo que no ocurre hasta ahora. La Fiscalía sigue sin imputar a nadie en este caso, pese a que la Contraloría corroboró en su momento el fracaso de estas inversiones.

No descartan una huelga general en Villeta y Vallemí

Según informaron los obreros de la INC, Benítez se jacta de ser amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, a quién justamente los trabajadores solicitaron hace unos días la destitución del titular de la cementera. También ya hicieron esta solicitud a Mario Abdo, pero no hay respuestas. Los obreros no descartan una huelga general, tanto en Villeta como en Vallemí, si no hay cambios reales en la cementera.

Ernesto Benítez manifestó hoy a ABC Color que cuando arranque el molino ya se tendrá producción suficiente para abastecer el despacho. “El despacho está previsto para que comience al medio día. Están instalando el nuevo compresor de la embolsadora. Reemplazando el que está en servicio que ya tiene cerca de 30 años, el cual queda como back up. Además, se incorpora un sistema de filtro de aire para ambos muy bueno y práctico”, indicó. Nada mencionó, sin embargo, de la destitución de los obreros.

La cementera tiene dos molinos para la producción de cemento en la planta de Villeta, pero solo el molino “nuevo” que suministró Engineering seguía operando, porque el motor del molino viejo se desmontó y fue llevado a Vallemí (Concepción), para producir clínker, ya que allí hubo fallas de otra de las maquinarias.

Recordemos que la INC reactivó la producción de clínker el pasado fin de semana luego de reemplazar el motor averiado del molino de crudo de la línea industrial de Vallemí, para lo cual se llevó el motor del molino viejo de la planta de Villeta. Pero también siguen los problemas para una producción constante de materia prima en esta planta.