Siete tips para cuidar a los bebés del covid y de otros males respiratorios

El director de la Décimo Primera Región Sanitaria, doctor Roque Silva, comentó a ABC que preocupa el relajo de las personas, más aún cuando los adultos entran en contacto con los menores, y principalmente con los bebés.

Manifestó que existen personas que ya no usan tapabocas ni se lavan las manos antes de alzar a un bebé o a un menor. Varios son los que quieren abrazar, alzar o acercarse a los niños y niñas, pero no quieren cumplir con el protocolo.

Las indicaciones no solo son para los familiares o vecinos del bebé, sino también para los padres, pues son los primeros que deben velar por los pequeños y pequeñas para que no se enfermen. No solo por el SARS-Cov 2, sino por el riesgo latente ante cualquier otra enfermedad respiratoria.

Atención, estos son los siete tips

1- Cumplimiento de protocolo sanitario: Uso de mascarillas, lavado de manos, colocación de alcohol en gel.

2- Aislarse: Si los padres, algún familiar o persona cercana al bebé tiene síntomas, debe cumplir con el aislamiento preventivo mientras dure la enfermedad.

3- Restringir visitas: Cuando en la casa tenemos a un bebé menor de un año (principalmente), es aconsejable controlar y evitar visitas innecesarias. Esto de manera a no exponer al menor a personas con síntomas o asintomáticas al Covid.

4- Precaución durante visitas fuera de la casa: Es muy común ir de paseo o visitar casas cuyas familias no son del núcleo del bebé. En ese caso, se recomienda que el vulnerable permanezca en un lugar con ventilación.

5- Atentos a los que visitan el hogar: Exigir a los que lleguen a la casa y tengan contacto cercano, o conversen con los menores a que mantengan las medidas de protección para evitar que algún aerosol o estornudo llegue al bebé.

6- No aglomerarse: En ocasiones ocurre que el adulto de manera ocasional se aglomera y tiene al menor a su cargo. Esto constituye un riesgo para los bebés pues a mayor cantidad de personas a su alrededor, se incrementa la posibilidad de un contagio.

7- Completar el esquema regular: Como aún los bebés no pueden acceder a vacunas contra el covid, se insta a que los padres, tutores o encargados lleven a los menores a vacunarse contra otras patologías, de las cuales sí se tienen biológicos para inmunizar en los hospitales.

Reacción rápida ante cualquier malestar del bebé

El doctor Silva solicita a las personas que notan en las criaturas síntomas como fiebre, secreciones nasales o irritabilidad, a que los lleven al pediatra lo antes posible.

Pide no menospreciar a los síntomas, porque esta ola está marcando presencia, enfermando a muchos niños y niñas.

Silva recuerda que no por estar vacunados contra el Covid se evita contagiar, sino que las dosis solo sirven como barrera para complicaciones de este mal en el organismo de las personas.

