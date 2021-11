Caacupé: Aglomeración e inconsciencia en primer día de novenario

En la fecha inició el novenario de la festividad Mariana de la Virgen de Caacupé y se presume que más de 5.000 personas participaron de la misa presidida por el monseñor Lucio Alfert, obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo y el presbítero Miguel Fritz.

Muchos de los devotos, además de aglomerarse hicieron caso omiso a todas las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) y de la organización pastoral, que solicitaron reiteradamente respetar el protocolo vigente como el uso de mascarillas, guardar distancia, lavarse las manos frecuentemente y utilizar desinfectantes, para evitar el contagio del virus de la covid-19 que sigue cobrándose la vida de muchos compatriotas.

Aspirantes a la Policía Nacional, recorrían las calles adyacentes a la basílica, con megáfono en mano, instando los visitantes a adherirse a lo establecido en las recomendaciones sanitarias por la pandemia.

También, anticipadamente a la fecha, en varias ocasiones aconsejaron no exponer a los menores evitando llevarlos hasta el templo, al igual que a los adultos mayores. Sin embargo, fueron vistos cientos de niños y ancianos incluso sin mascarillas.

Días atrás, autoridades de la Iglesia Católica dieron algunas recomendaciones para evitar situaciones relacionadas al contagio masivo de la covid. Las mismas consisten en tener completo el esquema de vacunación, uso correcto de tapaboca, lavado de mano con agua y jabón, mantener distancia, contar con un kit de aseo individual que incluya toalla de mano, alcohol y cascarilla de reserva, entre otras.

No se recomienda que asistan personas que no tengan el esquema completo de vacunas contra el COVID, ni mucho menos las que no se hayan aplicado ninguna dosis. Tampoco niños menores de 12 años o personas que presenten síntomas respiratorios. Además, aquellos que tengan enfermedades de base, como hipertensión, diabetes e inmunocomprometidos, entre otras patologías.

Molestias por cierre de portones

Muchos devotos manifestaron su disgusto ante el cierre de los portones de acceso de la plazoleta de la basílica. Minutos antes de las 07:00, los colaboradores y policías bloquearon los portones evitando el paso de los visitantes debido el lugar ya superó su capacidad.

Los feligreses calificaron la situación de “injusta” y exigieron el ingreso al predio del templo, pero el pedido fue denegado. Incluso, una de las personas que insistía en ingresar no permitió el paso de los miembros de la prensa y pedía “igualdad para todos”.

“Fácil es ponerme una remera que diga prensa y dejarlos pasar mientras que nosotros nos quedamos afuera. Todos somos iguales. Si ellos entran (la prensa) nosotros también vamos a entrar. Y si nosotros no entramos, tampoco nadie lo hará”, expresó molesto una persona en medio de la multitud.

Puesto de salud

En la plazoleta de la basílica, el Hospital Regional de Caacupé instaló una carpa de primeros auxilios. Al respecto, el director del nosocomio, el doctor Luis Gómez manifestó que en el lugar está prevista la provisión de medicamentos, el control de la presión arterial y la temperatura, entre otros servicios.

También se instaló un vacunatorio anticovid en la plaza Teniente Fariña para las personas que deseen acceder al plan de vacunación de la primera, segunda y tercera dosis anticovid, indicó Gómez. El mismo estará habilitado hasta el 8 de diciembre a partir de las 06:00 hasta las 18:00.

Los requisitos son la cédula de identidad, el registro en la plataforma de vacunación, dijo el galeno. Además agregó que los menores de edad deben acudir al lugar en compañía de sus padres o tutores con el consentimiento firmado. El profesional de la salud recomienda además respetar el protocolo sanitario vigente así como las instrucciones dadas por los organizadores de la festividad.