¿Por qué los productos argentinos están más baratos?

Para entender la problemática de la política cambiaria de Argentina y por qué sus productos están más baratos, le consultamos al economista y ex miembro del directorio del BCP Carlos Carvallo y actual titular de la Asociación de Bancos y Financieras (Abafi), quien detalló que el vecino país vive con desequilibrios muy importante desde hace un tiempo y que están enfrentando una crisis económica que se traduce en una escasez de divisas importantes, tanto así que sus reservas monetarias apenas llegan a US$ 5.000 millones, lo cual es insuficiente para sostener cualquier desequilibrio. Para tener una idea nuestras reservas monetarias están en alrededor de US$ 10.000 millones, lo cual cubren el total de las importaciones.

Escasez de divisas

Según explicó Carvallo esta escasez de dólares genera desconfianza en el mercado y es lo que finalmente lleva a procesos devaluatorios permanentes. Sin embargo, en vez de resolver el problema de fondo de la economía argentina que es su alto déficit fiscal (72% del PIB), lo cual le limita a acceder a financiamiento externo; entonces recurre a financiamiento interno, con represión del mercado, barreras cambiarias, limitando el acceso de divisas al público, impone trabas a la compra de pasajes entre otras medidas, y todo eso lleva a inflación elevada y proceso de devaluación permanente”, detalló.

Mercado paralelo

El economista mencionó que toda esta situación de escasez de divisas y las limitaciones, es lo que genera el mercado paralelo, o también conocido como el “mercado blue” Este dólar paralelo duplica en valor al oficial (al que nadie tiene acceso) y es finalmente el tipo de cambio que rige en Argentina para las transacciones y es lo que hace que los precios estén sumamente bajos, y ahí es donde se produce todo el conflicto del contrabando. El dólar oficial se cotiza a 100 pesos, mientras que el blue llega a casi 200 pesos, duplicando el valor del oficial. La devaluación del peso argentino frente al dólar americano es alrededor del 57% en un año.

“Si Argentina tenia una economía normal con mercados que operen libremente, probablemente la realidad del tipo de cambio estaría en el medio entre el blue y el oficial y sería más manejable, pero lo se da ahora genera una competitividad ficticia en la Argentina, lo cual no es sostenible en el tiempo porque genera una inflación que come esa competitividad ficticia generada por un tipo de cambio distorsionado”, expresó el economista. La inflación en el vecino país está en torno al 50%

Discutir en foros internacionales

Según Carvallo, estas distorsiones que afectan la competitividad de los países de la región se deben discutir en los foros internacionales porque termina afectando el libre comercio y acaba perjudicando a la competencia

“Creo que por ejemplo acceder al consejo del Mercosur y plantear como una iniciativa paraguaya podría ser una alternativa interesante. Paraguay podría tener un liderazgo en como ir avanzando para eliminar ciertas barreras y distorsiones en el bloque que perjudican el libre tránsito de bienes en el Mercosur es una instancia importante de explorar”, apuntó. En cuanto a plantear el tema en la OMC y FMI si bien se puede plantear, el economista cree que no se resolvería en el corto tiempo.

