Aunque usted no cruce, comprar productos ingresados ilegalmente es delito

Una persona que queda detenida con productos sin documentación legal se expone a una pena de cinco años, siempre y cuando no existan productos de origen animal o vegetal. En ese caso, la expectativa de pena aumenta a 10 años, porque se considera crimen, explicó el fiscal Suárez.

Si bien existe un formulario llamado Tráfico Vecinal Fronterizo, que autoriza a las personas a adquirir productos de Nanawa por un valor establecido de US$ 300, esto no está en este momento en vigencia por la situación fronteriza debido al COVID-19.

“Ahora no te van a dejar pasar. La gente dice: ‘Yo no hago contrabando porque me voy a traer de Nanawa, no crucé el lado argentino’. Pero lo que pasa es que es un producto ilegal ingresado al país, por lo tanto configura contrabando. Es una reducción; la adquisición de productos ilegales por supuesto que configura un ilícito”, detalló el agente del Ministerio Público Irán Suárez.

El cupo no está habilitado

Con respecto a los bajos precios que hay en Nanawa y Puerto Elsa actualmente, estos solo serán factibles de adquirirse una vez que se habilite nuevamente el catálogo que dispone la Dirección Nacional de Aduanas, que detalla productos que pueden ser adquiridos para el consumo por un cupo de hasta US$ 300 en forma mensual.

El ciudadano que desee hacer estas compras una vez que se habiliten nuevamente debe ir primero por la zona primaria de la Aduana, tramitar un documento denominado Tráfico Vecinal Fronterizo y, una vez que sean controlados, exhibir ese papel.

Autoridades insistieron en que si el ciudadano trae productos sin factura, lógicamente será sospechoso de reducir productos ingresados ilegalmente al país.