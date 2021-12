Norma de estabilidad laboral de 10 años produjo efecto totalmente adverso, advierten

La estabilidad laboral es un tema que sin lugar a dudas debe ponerse en debate, en una mesa de trabajo en el tripartismo, porque está relacionada con fallas del sistema, ya que solamente el 10% llega a jubilarse y actualmente solo el 2% de los aportantes a Instituto de Previsión Social (IPS) tiene más de 10 años de antigüedad, señaló la ministra Carla Bacigalupo, durante la reunión realizada esta siesta en el restaurante La Preferida, de nuestra capital.

Explicó que en el caso de los varones el despido se está produciendo a los 9 años, mientras que en las mujeres a las 8 años, por “precaución”, porque en casos de maternidad la ley otorga dos años de inamovilidad.

“Los trabajadores son despedidos entre los 8 y 10 años de antigüedad, teniendo entre 30 y 35 años aproximadamente, y muchas veces ya es muy difícil que vuelvan a conseguir otro empleo para completar el trayecto jubilatorio. Se trata de una falla estructural que requiere sentarse a delinear en el tripartismo, con la participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene visión internacional, para lograr que todos los paraguayos mantengan sus empleos y lleguen a jubilarse”, expresó la ministra.

El objetivo de la mesa de trabajo deberá ser que el empleo formal sea un sistema ventajoso, porque hoy está instalado que la mayor parte del trabajador asalariado inscripto en el IPS no solamente no llega a jubilarse, sino que no pueden retirar sus aportes, tal como lo hacen los de otras cajas al retirarse, cualquiera sea el tiempo en el que se desvinculan, si no puede jubilarse.

“Se trata de un sistema sumamente inequitativo, por eso los propios trabajadores no quieren formalizarse y aportar al IPS, porque saben que no se van a jubilar y tampoco podrán retirar sus aportes al ser despedidos antes. Por eso debemos poner estos temas en la mesa, con mucha sinceridad, debatirlos y construir soluciones reales a los problemas de fondo, porque si el sistema no funciona, multiplicar las fiscalizaciones no podrá solucionar nada”, opinó.

Proponen quitar carga social al primer empleo

Por otra parte, el presidente de Cerneco, Enrique Bendaña, propuso el análisis tripartito de algunas modificaciones en las leyes del empleo, con miras a impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo, argumentando que es mucho más digno dar ocupación laboral que entregar subsidios a los desempleados.

“Desde Cerneco queremos proponer modificar la ley para que en el primer empleo, el trabajador solo aporte la parte médica y se deja de lado el aporte para la jubilación, con eso se puede reducir un 50% la carga social y se incentive así la creación de nuevos puestos de trabajo. Hay muchas ideas como esa que estaremos analizando con el Ministerio de Trabajo”, expresó Bendaña.

Paulatina recuperación laboral

Durante el almuerzo de trabajo, la ministra Bacigalupo informó que este año se está registrando una paulatina recuperación del empleo, con unos 156.195 nuevos ocupados con respecto al tercer trimestre de este año pasado, con unas 3.475.116 ocupados, urbanos y rurales.

Sobre la tasa de desocupación destacó que disminuyó 1,6 puntos porcentuales, 8,2% contra 6,5%, lo que en términos absolutos representa una diferencia de 51.800 personas, con relación al tercer trimestre del 2020.