PGN: Salarios y servicios personales alcanzan US$ 4.025 millones

El monto previsto en servicios personales para el próximo año de G. 27,77 billones (US$ 4.025 millones), es superior en G. 627.099 millones (US$ 90 millones) al proyecto inicial que presentó el Poder Ejecutivo, de G. 27,15 billones (US$ 3.934 millones). Es decir, finalmente el incremento en salarios o servicios personales es de US$ 90 millones en comparación al proyecto inicial de Hacienda.

Cabe señalar que los servicios personales representan casi el 30% del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, según datos de esta cartera.

Los servicios personales, según el clasificador presupuestario, son retribuciones a los funcionarios o empleados y/o personal de las diferentes carreras de la función pública y de todos los niveles que prestan servicios en los organismos y entidades del Estado.

Comprende remuneraciones básicas y temporales, asignaciones, complementarias, personal contratado, remuneraciones por servicios en el exterior y otros gastos de personal.

Lea más: Los servicios personales representan el 30% del PGN 2022

Nuevos cargos

El plan de gastos inicial tenía asignados 312.150 cargos en total, a lo que deberá sumarse más de 50.000 contratados, cantidad que sería mayor por los miles de contratos realizados en el Ministerio de Salud Pública para hacer frente a la pandemia por covid-19. en el marco del estudio del PGN el Congreso aprobó incluir 1.000 cargos más para el periodo 2022.

El informe de Hacienda indica que de acuerdo con la clasificación por grupo de gastos y todas las fuentes de financiamiento, los servicios personales (salarios y otros beneficios abonados al personal público) representan 29,5% del monto total del Presupuesto 2022.

Esto implica que para el próximo año se destinarán unos G. 27,7 billones (US$ 4.025 millones) para el personal de las instituciones que componen la administración central (los tres poderes el Estado, Contraloría y otros organismos) y las entidades descentralizadas.

Además, el PGN 2022 prevé destinar el 75% de la recaudación tributaria para financiar los salarios públicos de funcionarios de la administración central y de entidades descentralizadas que reciben transferencia del Tesoro para su funcionamiento. Esto implica que de cada G. 100 recaudado, G. 75 va para salario

Lea más: PGN 2022: más de 1.000 nuevos cargos en el sector público