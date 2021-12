Imposición de medidas para Hugo Javier, a cargo de jueza que está de vacaciones

Hace más de un mes que los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera solicitaron como medida cautelar que el gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, y otros funcionarios de la Gobernación, todos imputados por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, sean apartados de sus respectivos cargos y no vuelvan a ingresar a la institución departamental. El petitorio es en referencia a la investigación de la ejecución de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), fondos COVID-19 otorgados por el Ejecutivo.

Pero hasta la fecha no se llevó a cabo la audiencia para la imposición de medidas debido a las chicanas planteadas por los sospechosos de corrupción. En primer lugar, el caso estuvo a cargo del juez José Agustín Delmás, quien se inhibió por “enemistad” con el abogado de Hugo Javier, el letrado Andrés Casati; entonces, el expediente fue a parar al despacho del magistrado Humberto Otazú y este también se apartó por la “amistad” que lo une a Martín Cabrera, defensor del contratista imputado José Félix Grau.

Ante esta penosa situación, el caso quedó a cargo de la primera jueza suplente Cecilia Ocampos, quien esta mañana confirmó que no atenderá la causa del gobernador de Central por la “amistad” que mantiene con el letrado José Ángel Dos Santos, defensor de Paulino Dos Santos Palacios, imputado. La magistrada dijo que José Ángel es su abogado en un juicio particular que afronta.

Tras esta nueva chicana, el expediente queda a cargo de la segunda magistrada suplente, María Elena Cañete, quien sorpresivamente está de vacaciones y recién se incorporará dentro de 15 días. Mientras tanto, Hugo Javier González y sus subalternos siguen asistiendo a la Gobernación, pudiendo acceder a todo tipo de documentos y recursos de la institución.