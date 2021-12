Agencias de turismo, preocupadas por cancelación de eventos en el mundo

La vicepresidenta de la Asociación Paraguaya de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo (Asatur), Marta Chaparro, refirió que en el mundo ya están observando la suspensión y cancelación de actividades masivas que convocan a los turistas, debido a la circulación de la variante ómicron del COVID-19.

“La reacción del paraguayo en general todavía es muy lenta con respecto a cancelar. Sí a nivel mundial ya estamos leyendo que un festejo muy importante de Río de Janeiro -reveillon le llaman- está teniendo cancelaciones en el mundo”, sostuvo.

La cancelación de eventos masivos en algunos países representa una preocupación para el sector de las agencias, atendiendo a las reservas con que ya cuentan para estos destinos.

Comentó que -por ejemplo- en Brasil, uno de los destinos preferidos de los paraguayos, algunos municipios ya están anunciando la cancelación de festejos de carnavales.

Acompañarán vacunación en el sector privado

Por otra parte, Chaparro anunció que estarán acompañando las actividades planteadas por el sector privado para lograr un mayor alcance de la vacunación antiCOVID y, a la vez evitar, una afectación al repunte económico.

“Toda medida que signifique precautelar que la población no se vea afectada, que la gente no se quede con deudas, me parece excelente y desde la asociación apoyamos”, sostuvo. “Es la forma que el sector privado con el público vayan de la mano”, agregó.

Desde el sector privado se planteó la aplicación de las dosis en sus respectivos locales, tales como supermercados y farmacias.