Proponen una alianza público - privada para vacunar a más gente joven

El presidente de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), Luis Tavella, comentó esta mañana, que junto representantes de otros gremios de empresarios se reunieron con las autoridades para analizar nuevas estrategias para inmunizar a la población paraguaya. Comentó que dada la experiencia con la implementación de la cuarentena total, no es opción volver a aplicarla debido a las consecuencias económicas y sociales, por lo tanto, se busca unir fuerzas para inmunizar a la población mediante una alianza público- privada.

“La preocupación generalizada es ante las nuevas variantes que hay en África, y recordábamos la experiencia de China, que apareció en diciembre y luego en marzo (2019-2020), ya teníamos en todo mundo y se oficializó con la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, dijo. Entonces, ante este eventual escenario, el objetivo es preparar al país intensificando la aplicación de las dosis anticovid.

La primera medida, que prácticamente es un hecho, será montar puestos de vacunación en los supermercados y realizar obsequios. Otra idea que surgió entre empresas del sector privado con amplia experiencia en eventos masivos fue la de crear eventos y que para entrar, se debe tener la doble dosis. “Ya se registró en Argentina y Estados Unidos, no es algo nuevo, y se comprobó su eficacia”, expresó Tavella.

Consideró que de esta manera, se podrá atraer a jóvenes de diferentes edades, y así, fácilmente se podrá inmunizar a 5.000 o 6.000 personas. “Se acerca la temporada de verano, tiempo de eventos en ciudades como San Bernardino y Encarnación”, comentó. Agregó que hay gente que no se vacuna porque algún vecino o familiar le decía y “hoy está comprobado que la vacuna funciona. Su aplicación o no es lo que marca la diferencia entre ingresar o no a la unidad de cuidados intensivos”, precisó.

Por otra parte, lamentó la pérdida de más de 21.000 vacunas, no 50.000 como se manejaba inicialmente. “Es casi un despropósito. Antes llorábamos por las vacunas y ahora se está quemando”. cuestionó.

Por otra parte, señaló que se solicitó información para conocer las zonas donde hace falta mayor inmunización para acompañar con los puestos en supermercados y otras tiendas comerciales, así como definir las estrategias para ingresar a los asentamientos. “Ciudad del Este debe ser mirado muy de cerca por las características del trafico que presenta”, mencionó.

Insiste en preferencia en compras públicas

Tavella señaló que también se reunió con integrantes de comisiones asesoras del Senado para conversar acerca de la necesidad de crear condiciones más favorables para mipymes en la nueva ley de compras públicas. Se estima que la iniciativa se trataría en plenaria la próxima semana.

El representante del mipymes dijo que la propuesta divide los contratos en montos mayores e inferiores a 5.000 jornales mínimos (G. 440 millones) y el gremio propone que se agreguen dos artículos al proyecto de ley, uno es que toda compra inferior a esa cifra sea exclusiva para mipymes y el otro, que el 20% de todo lo que contrata el Estado sea de reserva para mipymes, lo que representará una facturación de US$ 300 millones.

Recordó que las mipymes representan más del 90% de las empresas del país y emplea al 70% de la población económicamente activa, por lo tanto, al establecer la posibilidad de convertirlas en proveedoras del Estado se generan condiciones para acelerar la formalización del sector y fortalecerlo.