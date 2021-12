Censura de Nenecho: “el pedido fue que se excluyera una de las imágenes”

Una foto tomada por Darikson Reyes muestra a un joven con los brazos en alto. Entre las manos sostiene una cartulina que arde en llamas, pero la proximidad del fuego no parece atemorizar a quien la exhibe. En este pedazo de cartón hay escritas con tinta roja solo tres letras: ANR. La imagen es una potente metáfora del disgusto ciudadano hacia el partido de Gobierno, la Asociación Nacional Republicana, a la que pertenece el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez y alude probablemente a la quema de Colorado Roga, ocurrida el 17 de marzo de este año, luego de que un civil armado atacara a los manifestantes que protestaban porque los legisladores de Honor Colorado frustraron el intento de juicio político al presidente y vicepresidente de la República, Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez. Para no exponerla hoy, desmantelaron toda la fotogalería al aire libre, en la Plaza de la Democracia.

“Como asociación de fotógrafos hemos recibido una llamada de personas que gestionan este espacio, que es la fotogalería y con palabras textuales el pedido fue que se excluyera una de las imágenes puesto que había generado esto una situación de incomodidad a la Municipalidad de Asunción y que debería ser sacada de las 35 fotos seleccionadas por el jurado para que la muestra pueda seguir vigente”, dijo Leonor de Blas, de El Ojo Salvaje, hoy a ABC 98.5 FM.

Más temprano, el jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, había admitido a ABC Cardinal el disgusto con esa fotografía, aunque negó que hubiese un intento de censura. De manera confusa expresó que la imagen alentaba “la agitación”. “Si me parece que da para hablar de esto que hoy que es titular en ABC además, de la foto que molesta etc. no vemos que ese es el caso. Hace diez años que se apoya este concurso, que sí, tal vez la foto, que sé yo ¿no?, no sea la que aliente, digamos, sino a tal vez, agitación, o lo que sea, en el sentido de que es innecesario generar tal vez distancias entre posiciones políticas, agitaciones, pero nada más. Yo no hablaría de que ese sea el motivo” (sic), expresó.

Lea más: Municipalidad de Asunción niega censura, pero habla de “tal vez agitación”

La imagen a la que se refiere es por supuesto la que se menciona al principio de la nota. Pero entre las 35 que se iban a exhibir desde hoy en la fotogalería al aire libre Fulgencia Almirón hay otras que no son del agrado del agrado del poder, especialmente del cartismo. Entre ellas se puede mencionar una instantánea del Congreso Nacional en llamas, tomada el 31 de marzo de 2017, cuando la ciudadanía salió a protestar contra la enmienda que habilitaría a Horacio Cartes a la reelección presidencial. Otra registraba el momento en que un manifestante le arrojaba agua al cartista Óscar González Daher, recientemente fallecido, luego de que se entregara a la justicia el 24 de setiembre de 2018. Y una más reciente registraba el escrache del que fue objeto Sol Cartes, hija del expresidente Horacio Cartes, el 15 de agosto de 2020, en el día de su boda con Patrick Bendlin.

De Blas continúa: “Ante este pedido por supuesto que la respuesta fue una negativa, siendo que no somos nosotros quién para censurar la foto de nadie. Además, lo que exigimos es que se pueda garantizar lo que la Constitución dicta con respecto a la libertad de expresión. No puedo decir: Sí es una censura, pero sí que hay una censura encubierta, puesto que luego de este pedido de bajar una imagen de uno de los autores, sorpresivamente la fotogalería es desmantelada por tareas de mantenimiento cuatro días antes de la apertura de esta muestra”.

“Espacio ganado para el arte”

La fotógrafa también destacó el valor que tiene una fotogalería al aire libre, en una plaza emblemática del centro de Asunción, como es la Plaza de la Democracía. “Es un espacio ganado para el arte y que tiene una importancia demasiado grande para nosotros los artistas, porque ganar espacios públicos es una gran labor en nuestro país y lo que queremos garantizar es que eso continúe. Lastimosamente hoy ya no es posible dar apertura a la muestra tal como estaba previsto porque los paneles no están”.

La fotogalería Fulgencia Almirón había sido inaugurada el 18 de mayo de 2019, en homenaje a la primera persona nacida en Paraguay que se dedicó a la fotografía de manera profesional. Desde su apertura fue escenario de diversas muestras, abiertas a toda clase de público, de manera libre.

Al desmantelar la fotogalería, si bien quedó en pie la escultura que rinde homenaje a Fulgencia, se perdió todo registro de quién es la fotógrafa, ya que en uno de los paneles estaba condensada la historia de esta pionera de la fotografía paraguaya. Tampoco queda registro de la autoría de la escultura, que estuvo a cargo de Ingrid Seall.

Las fotos serán expuestas hoy

De Blas también informó que El Ojo Salvaje decidió que aunque la fotogalería fue desmantelada, y ya no existen los paneles en los cuales debían ser montadas las 35 fotografías seleccionadas por un jurado especializado, los autores y autoras estarán a las 18 horas de hoy en la Plaza de la Democracia, sosteniendo sus obras.

Lea más: Codehupy: disconformidad con fotografía no puede ser motivo de censura

“El arte es un espacio de libertad y tenemos que defender eso a capa y espada. La fotografía tiene esa capacidad de dejar un registro a través del cual se da un diálogo. Es el registro de lo que aconteció y la gente tiene el derecho de expresarse libremente. Nosotros vamos a seguir abogando por esa libertad”, indicó.

“Nos hemos puesto como organización con los 35 autores y nos vamos a encontrar en la plaza como lo habíamos acordado. Con paneles o sin paneles estaremos allí. Vamos a levantar nuestras imágenes a favor de la libertad de expresión, a favor de que esa fotogalería se mantenga y se reponga en las mejores condiciones, así como mencionaron ellos que están haciendo su trabajo de mantenimiento y que podamos seguir utilizando ese espacio sin censura. Las fotos no tienen donde colgarse propiamente, pero cada uno de nosotros como artistas vamos a estar como estandartes sosteniendo esas imágenes. Y luego van a estar en la carpa de la Codehupy”, indicó.

Efecto búmeran

La censura de esta fotografía y el desmantelamiento de la fotogalería tuvieron en las redes un efecto búmeran para la Municipalidad de Asunción, ya que muchos internautas decidieron compartir y viralizar la imagen desde sus perfiles.