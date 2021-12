Municipalidad de Asunción niega censura, pero habla de “tal vez agitación”

Hoy debía inaugurarse una muestra fotográfica en la fotogalería “Fulgencia Almirón” en la Plaza de la Democracia, en el marco del concurso “El derecho a la protesta social”, que se realiza como parte de la “Semana de los Derechos Humanos”. Sin embargo, la Comuna capitalina desmontó los paneles sobre los que debía montarse de la muestra bajo el pretexto -con tufo a censura- de “tareas de mantenimiento”.

Entre vacilaciones y vueltas, el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, aseguró esta mañana que no existe una intención de suspender la actividad por parte de la Comuna. “Si me parece que da para hablar de esto que hoy que es titular en ABC además, de la foto que molesta etc. no vemos que ese es el caso. Hace diez años que se apoya este concurso, que sí, tal vez la foto, que sé yo ¿no?, no sea la que aliente, digamos, sino a tal vez, agitación, o lo que sea, en el sentido de que es innecesario generar tal vez distancias entre posiciones políticas, agitaciones, pero nada más. Yo no hablaría de que ese sea el motivo” (sic), expresó.

El colectivo “El Ojo Salvaje”, uno de los organizadores del concurso, pronunció en un comunicado que desde la Municipalidad manifestaron su “disconformidad” con una de las fotografías que serían expuestas. La imagen, cuestionada por el intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez, muestra al participante de una manifestación que sostiene un cartel ardiendo en llamas en el que está escrita la sigla ANR.

Lea más: “El Ojo Salvaje” celebra a la fotografía

Además, Mora negó que las “tareas de mantenimiento” estén disfrazando una medida de censura, pese a que indicó que considera “innecesario” generar distancias entre posiciones políticas. ”Me parece durísima la palabra de censura. El espíritu y el historial dicen lo contrario”, sostuvo.

Prometen “consultas”

Mora, igualmente, anunció que si bien no tuvo injerencia en la decisión de la Comuna, realizará las “consultas” a los organizadores de la actividad para intentar que la actividad pueda inaugurarse este viernes.

Lea más: Muestra #25N, una propuesta fotográfica comprometida

“Tomo esa palabra de hacer la consulta y ver las condiciones. Si es un tema de fechas, es ver si hay una flexibilidad”, declaró. Agregó que “creo que estamos a tiempo y que existen las posibilidades de hacer los arreglos”.}

Fotos molestas para el cartismo

Además de la fotografía cuestionada, que muestra al participante de una manifestación levantando un cartel ardiendo en llamas en el que está escrita la palabra ANR en la muestra se iban a exhibir también otras fotografías que no serían del agrado de Nenecho y del cartismo.

Entre ellas se puede mencionar una instantánea del Congreso Nacional en llamas, tomada el 31 de marzo de 2017, cuando la ciudadanía salió a protestar contra la enmienda que habilitaría a Horacio Cartes a la reelección presidencial. Otra registraba el momento en que un manifestante le arrojaba agua al senador cartista Óscar González Daher, recientemente fallecido, luego de que se entregara a la justicia el 24 de setiembre de 2018. Y una más reciente mostraba el escrache del que fue objeto Sol Cartes, hija del expresidente Horacio Cartes, el 15 de agosto de 2020, en el día de su boda con Patrick Bendlin.

La anterior muestra exhibida en la misma fotogalería al aire libre, expuesta bajo el título 25NPY también había recibido críticas de los sectores más conservadores de las iglesias, que consideraban que hacía apología de la “ideología de género” y del aborto. La misma exponía fotos de las últimas marchas por el Día de la No Violencia contra la Mujer.

Fotógrafos exhibirán sus obras

Como un clásico efecto rebote en los casos de censura, la fotografía que la administración colorada de la Municipalidad de Asunción intentó censurar se volvió viral en las redes sociales. Y además, el colectivo fotográfico anunció que los autores y autoras de las imágenes que se iban a exhibir desde hoy en la fotogalería sostendrán sus obras hoy en la Plaza de la Democracia, a las 18.

La fotogalería Fulgencia Almirón había sido inaugurada el 18 de mayo de 2019, en homenaje a la primera persona nacida en Paraguay que se dedicó a la fotografía de manera profesional. Por poco más de dos años fue un espacio de arte al aire libre, que albergó diversas muestras, visitadas por un público generalmente ajeno a galerías, museos y centros culturales.