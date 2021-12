Hacienda paga pensión el lunes y el martes, salario y aguinaldo

En este año el listado incluye a 50.721 nuevos beneficiarios que recibirán el salario correspondiente, el aguinaldo, los haberes jubilatorios y las pensiones que otorga el Estado, según se puede apreciar en los informes del Ministerio de Hacienda.

Son 26.975 adultos mayores que se sumaron al programa de pensión alimentaria, 20.291 docentes, 8.305 personal de blanco, 5.107 funcionarios administrativos y 1.007 en el grupo de jubilados, pensionados y herederos. En tanto, se registra una reducción de 10.964 en las fuerzas públicas.

El año pasado la cantidad de beneficiarios sumaba 567.000 personas y en el presente ejercicio aumentó a 617.721 personas, de acuerdo con el informe oficial de la cartera fiscal, lo que da la pauta que el Estado sigue creciendo cada año.

La mayor cantidad de personas beneficiarias implica también que Hacienda deberá destinar US$ 39 millones más que el año pasado para cumplir con estos compromisos, es decir de los US$ 658 millones desembolsado el año pasado este año representará US$ 697 millones.

Calendario de pagos

El calendario de Hacienda establece que mañana lunes cobrarán los excombatientes de la Guerra del Chaco, que recibirán la pensión, el subsidio y la gratificación; desde el martes 14, por su parte, se abonará el salario básico del mes y el aguinaldo de forma conjunta a los funcionarios, policías, militares, personal de salud y docentes.

El martes 21 se pagará los haberes a jubilados y pensionados, en tanto que los pagos a pensionados no contributivos, herederos y adultos mayores se realizarán el miércoles 22; y la gratificación especial para jubilados de la Caja Fiscal se abonará el lunes 27.

Hacienda señaló que el calendario está sujeto a que los Organismos y Entidades del Estado (OEE) presenten en tiempo y forma todas las documentaciones pertinentes.

La cartera fiscal aseguró que los fondos para realizar los pagos están garantizados y espera que esta importante inyección dinamice la actividad económica del país en lo que resta del año.

En ese sentido, adelantó que coordina con los organismos de seguridad la custodia de los puntos de pago y con el Banco Nacional de Fomento (BNF) la provisión de todos los recursos, a través de los cajeros automáticos habilitados para el efecto.