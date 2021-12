Tarifa de Itaipú: se suspende encuentro y negociación por lluvia

Para hoy estaba marcado el encuentro entre el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el de Brasil, Jair Bolsonaro, para colocar la piedra fundamental para dar inicio a los trabajos de construcción del anhelado puente internacional Carmelo Peralta-Puerto Murtinho, que dará funcionalidad a la ruta Bioceánica, obra que está a punto de culminar.

El evento debía iniciarse a las 10:00, pero tuvo un retraso de una hora y media porque el presidente Bolsonaro no podía llegar hasta el sitio por la inclemencia del tiempo en Brasil. Sí estuvieron presentes el gobernador Reinaldo Azambuja, del estado de Mato Grosso do Sul, y su comitiva, por lo cual se realizó el acto protocolar de inicio de obras. Luego, se tenía programado un encuentro entre ambos presidentes para tocar otros temas bilaterales, lo cual sí fue suspendido ante la ausencia del mandatario brasileño.

En este encuentro, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, iba a plantear mantener la tarifa 2022 de Itaipú en US$ 22,60/kWmes; no obstante, de acuerdo con los informes, la posición brasileña sería de bajarla a US$ 18,95/kWmes. Por esa razón, la reunión era clave para llegar a un acuerdo.

Al respecto, Mario Abdo dijo que le llamó el presidente Bolsonaro y le explicó que se iba a reagendar el encuentro para los primeros días de enero, aunque no dio una fecha tentativa.

“En los primeros días de enero se estaría reagendando su presencia, por que el presidente Bolsonaro quiere estar aquí para instalar la piedra fundamental de esta obra que es un lazo de amistad, así que volveremos a Carmelo Peralta próximamente”, dijo Mario Abdo durante su discurso.

Por otro lado, el gobernador de Mato Grosso do Sul destacó el inicio de obras y dijo que es un sueño largamente acariciado por los pobladores de ambas ciudades vecinas, pues traerá progreso no solo en lo económico, sino en lo cultural y lo turístico.

“Estamos realizando un sueño, soñado por muchos años, pero ahora recién se está concretando por la buena disposición del presidente Bolsonaro para poder unir e integrar ambos países. No solo en busca del mercado, sino para integrar cultura, turismo entre varios países, como Paraguay, Brasil, Chile, para salir al Pacifico”, dijo el gobernador Reinaldo Azambuja.

Estuvieron presentes en el acto Arnoldo Wiens Durksen, ministro de Obras Públicas; Euclides Acevedo, canciller nacional, y Domingo Adorno, gobernador de Alto Paraguay.