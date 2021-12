Hacienda pagó US$ 720,9 millones por deuda pública

El informe que resume la gestión realizada por la cartera económica en lo que va del año y las proyecciones de cierre del ejercicio fiscal señala que el Tesoro Público hasta el mes de noviembre pudo cumplir en tiempo y forma con sus compromisos financieros claves.

Explica que la Tesorería en el referido lapso desembolsó más de G. 16,6 billones US$ 2.439 millones al cambio vigente) para cumplir con el pago de jubilaciones, con los proveedores, las gobernaciones y las municipalidades, así como también con la deuda pública.

Sobre este último punto, se abonó más de G. 4,9 billones (US$ 720,9 millones al cambio vigente) en concepto de amortización de capital e interés, lo que representa el 29% del total desembolsado para los mencionados compromisos, quedando aún por abonar lo correspondiente al mes de diciembre.

El informe de rendición de cuentas no menciona el monto con el cual cerrará el año en cuanto a deuda pública, pero de acuerdo con los datos presentados ante el Congreso durante la exposición del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2022, se estimaba un total de G. 5,9 billones (US$ 855,7 millones).

Para el próximo año el monto asciende a poco más de G. 6,7 billones (US$ 972,1 millones), lo que representa un aumento del 14% con relación a lo estimado para el ejercicio que termina.

Deuda pública total

Al mes de octubre la deuda pública total alcanzó US$ 13.416,2 millones, lo que equivale a 33,4% del PIB, contraídas con organismos financieros internacionales, tenedores de bonos del Tesoro y empresas que operan bajo el régimen “llave en mano”.

Para fin de año el monto llegará a US$ 13.981 millones, que equivale al 34,9% del PIB, de acuerdo a los datos expuestos por el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, en la conferencia realizada en el Banco Central del Paraguay (BCP) el lunes último.

El año pasado había cerrado en US$ 12.213 millones, que equivale al 33,6% del PIB, lo que implica que en este año se le sumará US$ 1.768 millones en nuevas deudas. Si se compara con diciembre de 2018, en lo que va de este gobierno de Mario Abdo Benítez la deuda se incrementó en US$ 5.940 millones.