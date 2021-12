Viceministro ratifica denuncia contra Hugo Javier y lamentan “blanqueo”

El gobernador de Central, Hugo Javier González no solo tuvo 42 diputados cómplices que actuaron a cara descubierta el miércoles pasado en a sesión de diputados donde lo blanquearon, rechazando el pedido de intervención a su gestión, sino también otros que actuaron en las sombras, según reconoció Orué.

Lea más: Colorados cartistas y abdistas desafían a la justicia y blanquean a Hugo Javier

“No me llamaron a pedir un favor, me pidieron analizar la situación porque supuestamente era una persecución política, que yo estaba jugando el juego de los que estaban denunciando”, dijo el titular de la SET, reconociendo que recibió presiones para que desista de la denuncia penal presentada contra el exanimador.

El viceministro no quiso generar mayor controversia al respecto, pero el hecho incluso podría encuadrarse en tráfico de influencias, en el caso de que el solicitante sea funcionario público.

No obstante, el viceministro ratificó que el llamado no tuvo efecto y que su denuncia sigue firme, y que son los diputados los que deben explicar el sentido de su voto a favor del blanqueo.

“Probablemente sea una victoria pírrica esto que no van que no va a ser intervenida la Gobernación. Independientemente a eso, hay una causa penal que nosotros estamos seguros y por eso mismo hicimos la denuncia, porque nos parecía que había hechos que se deberían investigar en el ámbito penal y que deben ser juzgados”, dijo.

Enfatizó el hecho de que la SET -como cualquier otra institución pública- está obligada a denunciar cuando detecta irregularidades. En todo caso, son los diputados los que deben responder por el sentido de su voto.

“Nosotros hicimos nuestro trabajo y vamos a seguir haciendo, pero esos diputados que ayer (miércoles) votaron, tienen que explicarle a la ciudadanía por qué (lo) hicieron, en qué se basaron y qué quieren dar a entender con una decisión política”, sostuvo.

Orué remarcó que su institución detectó facturas falsas o clonadas utilizadas por la Gobernación para la rendición de cuentas ante Contraloría y ante la misma SET, y que eso fue denunciado a la Fiscalía, con el respaldo del presidente Mario Abdo Benítez.

“La instrucción o el comentario del presidente (Abdo) fue eso, que la denuncia sea concreta, con pruebas, que sea fehaciente, que no haya lugar a dudas y por eso es que lo hicimos”, agregó y dijo que cree que aún tiene el respaldo del mandatario.

“Si me toca irme, me voy a ir con la frente en alto”, dijo no obstante, en el caso de que quieran pasarle la factura por haber denunciado al Gobernador centralino.

Instituciones de control fueron ignoradas

Orué también recordó que la Comisión Especial conformada para analizar el pedido de intervención de la Gobernación de Central en Diputados en ningún momento les llamó para tener informes sobre las irregularidades detectadas.

“No tuvieron en cuenta lo que hicimos, ni siquiera al contralor ni Fiscalía ni Secretaría Anticorrupción ni de la Auditoría del Poder Ejecutivo fueron convocados a esa comisión”, lamentó.

El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, cuestionó la decisión de la Cámara de Diputados de salvar al gobernador del departamento Central, Hugo Javier González de la intervención. Expresó que desde la institución habían sido claros al denunciar el caso de las numerosas irregularidades en la administración de González.

Senac lamenta el “blanqueo”

“Una intervención no implica un pronunciamiento sobre algún tipo de responsabilidad. Ya hay una investigación penal y esto sería una apertura de una investigación administrativa”, dijo Fernández, lamentando la decisión de la Cámara Baja. La Senac también denunció penalmente las inconsistencias documentales descubiertas en la Gobernación.