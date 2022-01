Exportación de carne creció 43% en 2021

Considerando las exportaciones de todos los rubros de la ganadería: carne bovina y sus menudencias; carne porcina y sus menudencias; carne aviar y sus despojos; así como todos los productos y subproductos de origen animal, con datos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2021, englobaron unas 600.208 toneladas enviadas al exterior, por un valor total de unos US$ 2.026 millones.

Las cifras de envíos de toda la ganadería registraron un crecimiento del 16% en volumen y 45% en valor, respecto al periodo 2020.

El informe señala que en todos los rubros de exportaciones ganaderas se creció, con excepción de los envíos de carne porcina. Así en este rubro se exportó durante el año pasado unos 2.079 toneladas por US$ 4,96 millones, que significaron disminuciones del orden del 26% en volumen y 21% en valor.

Taiwán, tercer mercado de Paraguay

Paraguay se posicionó en Chile como el mayor proveedor de carne bovina, mercado que sigue siendo el mayor comprador de carne paraguaya, con unas 135.191 toneladas por US$ 712,5 millones, con 44% del total exportado por nuestro país durante el 2021; en segundo lugar, Rusia con un 20% de la torta, con una importación de 79.212 toneladas por US$ 313,5 millones; el tercer comprador más importante de la proteína roja nacional durante el 2021 fue Taiwán, con 30.242 toneladas por US$ 162,6 millones.

El listado sigue con Brasil, con 29.776 toneladas por US$ 144,6 millones; en quinto puesto, Israel, con 18.148 toneladas por US$ 104,9 millones. Entre los mejores mercados de nuestra carne también está Uruguay, con 5.552 toneladas por US$ 23,3 millones, entre otros.

Se faenaron 2.179.878 bovinos

Acorde con los datos del Senacsa, los vacunos faenados durante el periodo 2021 fueron de 2.179.825, lo que representa un importante incremento respecto a los 1.891.825 ejemplares registrado durante todo el año 2020. Recordemos que en el 2019 la cifra fue de 1.791.079 cabezas de 2019. Las cifras del periodo 2021 también superó el anterior récord de cantidad de animales, de un poco más de 2 millones de cabezas logradas en 2014.

