Salud no puede controlar carnet de vacuna en eventos y apela a la conciencia, dicen

El viceministro de Salud, doctor Hernán Martínez, puntualizó que lo que está vigente hoy en cuanto a protocolo para eventos masivos, es que pueden estar 200 personas en un lugar cerrado y 350 en un ligar abierto

Aclaró que si la organización del evento requiere 100 % de aforo se establece un 80 % de vacunados y un 20 % con test negativos.

Esta norma está establecida por decreto, y existe una sanción pecuniaria a la empresa organizadora del evento para casos en que se incumpla con la cantidad establecida de gente.

Pero más que eso no se puede hacer, reconoció el doctor Martínez.

La misión es recomendar

Señaló que la misión del Ministerio de Salud es hacer la recomendación y la advertencia correspondiente. Pero si las personas se aglomeran de todas formas, la cartera sanitaria no tiene la potestad de intervenir, por ejemplo, una fiesta, aclaró.

“No podemos ponernos en la entrada y decir ‘usted entra porque tiene vacuna’”, expresó el viceministro.

Sostuvo que tenemos que aprender a convivir con el virus, y que la palabra ‘restricciones’ le suena a disminuir circulación, factor que no considera que tenga ningún efecto positivo.

“Las medidas restrictivas no funcionaron en el mundo, nuestra línea seguirá siendo la recomendación de vacunarse y de no aglomerarse, pero tenemos que aprender a convivir hasta que este virus comience a debilitarse y en algún momento se convierta e un virus estacional”, dijo.

Controlar costaría dinero

Recalcó que no pueden saber quiénes son los vacunados y no vender la entrada a los no vacunados, pues si bien existe una plataforma para detectar los datos de inmunización de las personas, esta tiene su costo. “Entonces se hace difícil el control”, reconoció.

Con respecto al protocolo de aislamiento, sostuvo que sigue igual porque se trata de la misma enfermedad.

Hoy por hoy, el ministerio recomienda 10 días de aislamiento a los que dan positivo al covid, tiempo luego del cual se considera al paciente no contagioso.

La persona debe aislarse desde el momento en que tenga síntomas, y no salir a deambular mientras espera el día que le toque el test, que generalmente es al transcurrir de tres (sintomático) a cinco (asintomático) días después del contacto.