Obligatoriedad de pase sanitario al 100% sería descartado para evitar discriminación

El Dr. Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud, en comunicación con ABC TV explicó que se encuentran analizando la implementación de un pase sanitario en el que se pedirá el carnet de vacunación o código QR para el ingreso a ciertos eventos.

Señaló que están estudiando detalladamente con tal de ajustar los protocolos con el fin de cuidar las libertades de los ciudadanos. “Sanitariamente parece simple, pero debemos cuidar nuestra libertades”, subrayó Martínez.

De la misma manera, recordó que en locales privados se puede limitar el acceso mediante aforo o se pide el carnet de vacunación bajo la reserva del derecho de admisión. Por otro lado, la misma situación no ocurre ante un evento público ya que las personas pueden sentirse discriminadas.

Algunas entidades privadas como la APF ya implementó el sistema del carnet vacunatorio para acceder a entradas de varios partidos de fútbol.

“Es discriminatorio el hecho de separar a las personas vacunadas con las no vacunadas. Tenemos que velar no solo por uno, sino por todos”, acotó el viceministro. Aclaró que los vacunados y no vacunados igual pueden contagiar. Sostiene que el vacunado, ante una exposición, se podría enfermar de manera leve; sin embargo, el no inmunizado tendrá secuelas graves.

De acuerdo al uso de pase para el ingreso al país, Martínez también sostiene que no podría ser aplicado al 100%. “Qué puedo a un paraguayo, que tiene el derecho constitucional de ingresar al país, negar su acceso por no estar vacunado”, se cuestionó.

Pase sanitario es abiertamente inconstitucional, según abogado

Por su lado, el abogado constitucionalista José Casañas Levi, calificó la implementación del pase sanitario como inconstitucional porque atenta contra la libertad de los ciudadanos. Aclaró que así como se pide carnet sanitario, se puede pedir carnet para otras cosas. “Eso podría ser una puerta que será difícil cerrarse”, expresó.

Expresó que la salud es un derecho de las personas y no una obligación. Sobre la presentación de la aplicación de una vacuna, Levi acotó que la persona tiene derecho a guardar su información relacionada a su salud. “Yo no estoy obligado a decir qué medicamento tomar y qué vacuna recibí ya que se trata de un tratamiento médico que elegí”, explicó.

Por otra parte, contó que el pedido del cumplimiento del protocolo sanitario es para proteger la salud y es totalmente distinto porque tiene que ver con preservar la salud durante la pandemia.

Expresó que el Estado decide cómo y cuándo va a restringir la libertad. Sin embargo, esta restricción forma argumentos discriminatorios para la persona quien no puede acceder a un servicio y sabe su derecho de la libertad. “Cada ciudadano elige el riesgo que tiene”, acotó.