Habilitan hisopados sin agendamiento en carpa peatonal sobre avenida Brasil

Pese a registrar un promedio sumamente elevado de llamadas por día para agendamiento a la línea 154, cientos de personas se quedan sin poder agendar un turno para realizarse el hisopado ante la alta demanda de la prueba de detección de coronavirus.

Es ante la necesidad de la población de realizarse las pruebas que desde el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) anunciaron hoy que a partir de la fecha se podrá realizar el hisopado sin agendamiento en la carpa peatonal instalada sobre la avenida Brasil casi Pettirossi, en Asunción, con el objetivo de descomprimir la línea 154, que desde hace varios días se encuentra saturada.

Según explicó el doctor Santiago Insaurralde, director de la Red de Laboratorios de Salud Pública, a este sitio podrán acudir a realizarse el examen de COVID aquellos sintomáticos que estén entre el segundo y tercer día con síntomas de la enfermedad.

Aclaró además que la prueba que será realizada en el sitio a quienes tengan síntomas será la de antígeno o prueba rápida.

“La toma de muestras en la carpa peatonal sobre la avenida Brasil será sin agendamiento, por lo que no será necesario llamar al 154. Esto es para antígeno, test rápido, pero también vamos a continuar agendando para los que necesitan PCR”, explicó.

El doctor Insaurralde precisó que el horario de atención será de 08:00 a 16:00 de lunes a domingo.

Lea más: “Hisopódromo”: harán test de COVID sin agendamiento previo en el Rubén Dumot

Largas filas

Así como en otros puestos de toma de muestras, la carpa instalada sobre Brasil también registra una alta concurrencia desde hace varios días.

Esta mañana se observa una larga e incesante fila peatonal que se extiende a lo largo de la calle Brasil. Hasta ahora el hisopado se realizaba allí solamente con agendamiento, lo que varía desde hoy.

No obstante, al habilitarse desde hoy el hisopado sin agendamiento, se espera una mayor participación. En el lugar, los encargados del procedimiento aclararon que la toma de muestras sin turno es solo para personas con síntomas, no así para viajeros, como será en el Autódromo Rubén Dumot (ex Aratirí), que estará habilitado desde mañana.